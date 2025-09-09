Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дуплекс 3 спальни в Finestrat, Испания
Дуплекс 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Жилой комплекс Seascape расположен в Финестрат, одном из привилегированных мест в Ла Марина …
$511,460
Дуплекс 2 спальни в Finestrat, Испания
Дуплекс 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты DUPLEX CAMPORROSSO VILLAGE FINESTRAT с балконом с видом на море и горы, а также …
$450,171
Дуплекс 2 спальни в Finestrat, Испания
Дуплекс 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Жилой комплекс Camporosso Serpentine состоит из двух линейных участков: Поньенте и Леванте. …
$643,742
AdriastarAdriastar
Дуплекс 3 комнаты в Finestrat, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Эксклюзивные резиденции с панорамным видом на Средиземное мореОткройте для себя Nueva Luz Ba…
$440,985
Дуплекс 4 комнаты в Finestrat, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
CAMPORROSSO VILLAGE в Бенидорме приглашает вас насладиться великолепными видами на море, гор…
$614,060
Дуплекс 5 комнат в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дуплекс 5 комнат
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
🌴 Роскошная недвижимость у самого моря!Добро пожаловать в элитный жилой комплекс, расположен…
$638,436
Дуплекс 4 комнаты в Finestrat, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Дуплекс-пентхаус с потрясающим видом на море в эксклюзивном комплексе в ФинестратеДуплекс-пе…
$609,416
Дуплекс 4 комнаты в Finestrat, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ДУПЛЕКС В КАМЕННОЙ ДОЛИНЕ КАМПОРРОССОЭтот великолепный дуплекс для продажи расположен в прес…
$592,004
Дуплекс 4 комнаты в Finestrat, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
🇷🇺 Proa Tower | Элегантность, роскошь и виды на море на Коста-БланкеДобро пожаловать в Proa …
$1,51 млн
Дуплекс 4 комнаты в Finestrat, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Роскошный двухуровневый танхаус с видами на море и горы в Сьерра-Кортина, БенидормПредлагает…
$580,397
Дуплекс 4 комнаты в Finestrat, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продается отличный дуплекс в закрытой урбанизации в Финестрате. Дуплекс имеет два этажа. Вкл…
$673,260
Дуплекс 3 комнаты в Finestrat, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 303 м²
Этаж 1/5
Квартиры в комплексе с бассейном в Финестрате, Аликанте Эти очаровательные квартиры располож…
$514,685
Дуплекс 3 комнаты в Бенидорм, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Двухэтажная квартира с просторной террасой. Первый этаж состоит из уютной гостиной с кухн…
$274,639
Дуплекс 2 спальни в Finestrat, Испания
Дуплекс 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Наслаждайтесь лучшим видом на горизонт Бенидорма в этой красивой вилле с садом и частным бас…
$477,290
Дуплекс 3 спальни в Finestrat, Испания
Дуплекс 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Посмотрите, какие виды мы приготовили для вас в этом красивом пентхаусе в цвете Seascape Blu…
$466,443
Дуплекс 6 комнат в Бенидорм, Испания
Дуплекс 6 комнат
Бенидорм, Испания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 2/3
Роскошные квартиры рядом с пляжем в Бенидорме, Аликанте, Коста-Бланка Эти изысканные квартир…
$1,81 млн
Дуплекс 4 комнаты в Finestrat, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Представляем этот потрясающий дуплекс в престижной зоне курорта Seascape в Финестрате. Эта н…
$754,515
Дуплекс 3 спальни в Finestrat, Испания
Дуплекс 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Говорят, что синий цвет — это цвет спокойствия и умиротворения, и это именно то, что вы найд…
$585,765
Дуплекс 2 спальни в Finestrat, Испания
Дуплекс 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Таунхаус в жилом комплексе El Pinar, на курорте Sierra Cortina (Финестрат) Площадь составляе…
$344,408
Дуплекс 2 спальни в Finestrat, Испания
Дуплекс 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 103 м²
Таунхаус на продажу – урбанизация El Pinar, улица Берлин, 7, курорт Sierra Cortina (Финестра…
$343,960
Дуплекс 4 комнаты в Finestrat, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 441 м²
Этаж 1/5
Квартиры в комплексе с бассейном в Финестрате, Аликанте Эти очаровательные квартиры располож…
$619,961
Дуплекс 3 спальни в Finestrat, Испания
Дуплекс 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Посмотрите, какие виды мы приготовили для вас в этом красивом пентхаусе в цвете Seascape Blu…
$574,918
Дуплекс 3 спальни в Polop, Испания
Дуплекс 3 спальни
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Полоп. Провинция Аликанте. Испания. Уникальные природные пейзажи в предгорьях горы Поноич Ок…
$711,710
