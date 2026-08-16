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Дуплексы на Канарских островах, Испания

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Санта-Крус-де-Тенерифе
25
Адехе
10
Арона
10
Лос-Кристианос
6
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25 объектов найдено
Дуплекс 3 спальни в Адехе, Испания
Дуплекс 3 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Прекрасно реновированный дуплекс с 3 спальнями, частным садом и видом на море - Параисо II, …
$639,443
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Дуплекс 1 спальня в Адехе, Испания
Дуплекс 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Продается апартамен-дуплекс в комплексе El Cortijo,  в самом центре Playa de Las Americas.  …
$256,583
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Дуплекс 3 спальни в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Дуплекс 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продается великолепный дуплекс с видом на океан, расположенный в туристическом городе Puerto…
Цена по запросу
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Дуплекс 2 спальни в El Bebedero, Испания
Дуплекс 2 спальни
El Bebedero, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
В продаже дуплекс-пенхаус, который находится в комплексе "Diana" в зоне Buzanada. Апартамент…
$173,777
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Дуплекс 1 спальня в Арона, Испания
Дуплекс 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Представляем эту привлекательную трехуровневую квартиру, расположенную в комплексе Сан-Рафаэ…
$285,998
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Дуплекс в Икод-де-лос-Винос, Испания
Дуплекс
Икод-де-лос-Винос, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Цена по запросу
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LDV InvestLDV Invest
Дуплекс 2 спальни в Адехе, Испания
Дуплекс 2 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Мы рады предложить вам двуспальную, просторную и очень светлую квартиру-дуплекс в одном из …
$831,275
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Дуплекс 1 спальня в Miraverde, Испания
Дуплекс 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Продается апартамент-дуплекс  в жилом комплексе Colina Blanca в San Eugenio Alto.  1 спальня…
$160,948
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Дуплекс 3 спальни в Urbanizacion El Guincho, Испания
Дуплекс 3 спальни
Urbanizacion El Guincho, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Двухуровневый апартамент в комплексе Pueblo Primavera в Golf del Sur. На нижнем этаже распол…
$290,405
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Дуплекс 3 спальни в Гия-де-Исора, Испания
Дуплекс 3 спальни
Гия-де-Исора, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
В эксклюзивном комплексе Los Jardines de Abama представлена уникальная коллекция роскошных д…
$1,78 млн
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Дуплекс 5 спален в Miraverde, Испания
Дуплекс 5 спален
Miraverde, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Бунгало в комплексе Tegueste, San Eugenio Bajo. Гостиная, 4 спальни, 3 ванные комнаты, отдел…
$513,166
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Дуплекс 2 спальни в Адехе, Испания
Дуплекс 2 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Великолепный дуплекс в жилом комплексе "Adeje Paradise", расположенный на Playa Paraiso – ра…
$303,235
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Дуплекс 2 спальни в Адехе, Испания
Дуплекс 2 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 48 м²
Двухуровневые апартаменты (дуплекс) в новом современном жилом комплексе в Тихоко-Бахо (Адехе…
$449,061
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Дуплекс 3 спальни в Арона, Испания
Дуплекс 3 спальни
Арона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
В продаже дуплекс, который располагается в живописной зоне Chayofita, в комплексе La Finca. …
$305,567
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Дуплекс 3 спальни в Адехе, Испания
Дуплекс 3 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 142 м²
Amoenus - райский уголок спокойствия и безопасности Amoenus - это идеальный симбиоз природы…
$1,38 млн
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Дуплекс 2 спальни в Арона, Испания
Дуплекс 2 спальни
Арона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
В продаже апартамент-дуплекс в комплексе Parque Tropical, Los Cristianos. На территории комп…
$367,380
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Дуплекс 2 спальни в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Дуплекс 2 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Новые квартиры, строительство которых будет завершено в конце 2024 года, в фантастическом по…
$506,900
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Дуплекс 2 спальни в Адехе, Испания
Дуплекс 2 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
В продаже апартамент, который находится в комплексе Club Paraiso в зоне Playa Paraiso, Calla…
$244,920
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Дуплекс 2 спальни в Арона, Испания
Дуплекс 2 спальни
Арона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
В продаже прекрасный дуплекс, который располагается в комплексе Golf Resort, в зоне Los Cris…
$425,695
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Дуплекс 2 спальни в Miraverde, Испания
Дуплекс 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Продается дуплекс в комплексе «Villas Fañabe» в Costa Adeje. Полностью отреставрированный, с…
$513,166
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Дуплекс 2 спальни в Арона, Испания
Дуплекс 2 спальни
Арона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 53 м²
В продаже дуплекс, который располагается в комплексе Castle Harbour. Дуплекс состоит: 2 с…
$220,428
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Дуплекс 4 комнаты в Palm Mar Arona, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Palm Mar Arona, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Дуплекс с панорамным видом на океан, расположенный в эксклюзивном жилом комплексе Bahía de l…
$756,196
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Дуплекс 4 комнаты в Арона, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Арона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Продается дуплекс апартамент в комплексе Санта-Ана в районе Коста-дель-Силенсио. Здесь прият…
$273,984
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Дуплекс 3 комнаты в Арона, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Арона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Дуплекс пентхаус в районе Парк де Ла Рейна. Продается с мебелью. Есть парковочное место и кл…
$219,078
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Дуплекс 3 комнаты в Арона, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Арона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Продается дуплекс квартира с двумя спальнями в комплексе Altamar Paradise в Плая де Лас Амер…
$421,935
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Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
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