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Дуплексы с бассейном в Испании

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29 объектов найдено
Дуплекс 3 комнаты в Benijofar, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 1
Стильный дуплекс на верхнем этаже с солнечной террасой на крыше и джакузи, расположенный ряд…
$322,443
НДС
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Дуплекс 3 спальни в Ориуэла, Испания
Дуплекс 3 спальни
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Откройте для себя этот впечатляющий, недавно отремонтированный дуплекс, сочетающий в себе со…
$227,871
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Дуплекс 2 спальни в Арона, Испания
Дуплекс 2 спальни
Арона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
В продаже прекрасный дуплекс, который располагается в комплексе Golf Resort, в зоне Los Cris…
$425,695
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TekceTekce
Дуплекс 3 комнаты в Los Montesinos, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Los Montesinos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Количество этажей 1
Потрясающий дуплекс на верхнем этаже с большой террасой на крыше, общественным бассейном, сп…
$310,548
НДС
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Дуплекс 4 комнаты в Мохакар, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Мохакар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Изысканный пляжный дуплекс с бесконечным бассейном, изысканным спортзалом, спа-центром, мага…
$769,821
НДС
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Дуплекс 1 спальня в Miraverde, Испания
Дуплекс 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Продается апартамент-дуплекс  в жилом комплексе Colina Blanca в San Eugenio Alto.  1 спальня…
$160,948
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Дуплекс 2 спальни в Адехе, Испания
Дуплекс 2 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Великолепный дуплекс в жилом комплексе "Adeje Paradise", расположенный на Playa Paraiso – ра…
$303,235
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Дуплекс 4 комнаты в Los Montesinos, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Los Montesinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Количество этажей 1
Потрясающий дуплекс на верхнем этаже с большой террасой на крыше, общественным бассейном, сп…
$345,181
НДС
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Дуплекс 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Изысканный дуплекс на верхнем этаже с частной террасой на крыше, бассейном и видом на озеро,…
$404,106
НДС
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Дуплекс 5 спален в Miraverde, Испания
Дуплекс 5 спален
Miraverde, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Бунгало в комплексе Tegueste, San Eugenio Bajo. Гостиная, 4 спальни, 3 ванные комнаты, отдел…
$513,166
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Дуплекс 3 спальни в Торревьеха, Испания
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Откройте для себя этот светлый и уютный двухквартирный дом, расположенный в одном из самых п…
$279,822
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Дуплекс 4 комнаты в Мохакар, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Мохакар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Безупречный пляжный дуплекс пентхаус с видом на море, расположенный в гольф-курорте с крытым…
$804,323
НДС
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Дуплекс 1 спальня в Адехе, Испания
Дуплекс 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Продается апартамен-дуплекс в комплексе El Cortijo,  в самом центре Playa de Las Americas.  …
$256,583
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Дуплекс 4 комнаты в Эстепона, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Роскошный дуплекс на первом этаже с большим частным садом в эксклюзивном жилом комплексе с д…
$554,088
НДС
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Дуплекс 3 комнаты в San Fulgencio, Испания
Дуплекс 3 комнаты
San Fulgencio, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 1
Изысканный улучшенный дуплекс с просторной частной террасой на крыше, просторной внутренней …
$351,770
НДС
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Дуплекс 3 спальни в Арона, Испания
Дуплекс 3 спальни
Арона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
В продаже дуплекс, который располагается в живописной зоне Chayofita, в комплексе La Finca. …
$305,567
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Дуплекс 2 спальни в Miraverde, Испания
Дуплекс 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Продается дуплекс в комплексе «Villas Fañabe» в Costa Adeje. Полностью отреставрированный, с…
$513,166
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Дуплекс в Вильяхойоса, Испания
Дуплекс
Вильяхойоса, Испания
Площадь 215 м²
Оризонна, эксклюзивное новое жилое здание, расположенное в Плайя-дель-Торрес, Вильяхойоса, о…
$736,030
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Дуплекс в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Дуплекс
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 109 м²
Мы представляем вам сады Монтекала, квартиры в зданиях всего 5 домов, с уже начатым строител…
$532,333
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Дуплекс 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Привлекательный дуплекс на верхнем этаже с большой террасой на крыше и общим бассейном, расп…
$287,102
НДС
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Дуплекс 3 комнаты в San Roque, Испания
Дуплекс 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
Современный двухуровневый дом на верхнем этаже с большой террасой на крыше, общим бассейном,…
$556,584
НДС
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Дуплекс 2 спальни в Арона, Испания
Дуплекс 2 спальни
Арона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
В продаже апартамент-дуплекс в комплексе Parque Tropical, Los Cristianos. На территории комп…
$367,380
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Дуплекс 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Фантастический дуплекс на верхнем этаже с частной террасой на крыше, бассейнами для взрослых…
$399,803
НДС
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Дуплекс 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Роскошный дуплекс на первом этаже с большой террасой и общим бассейном, расположенный недале…
$352,928
НДС
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Дуплекс 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Потрясающий двухуровневый дом на верхнем этаже с большой террасой на крыше и общим бассейном…
$376,070
НДС
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Дуплекс 3 спальни в Urbanizacion El Guincho, Испания
Дуплекс 3 спальни
Urbanizacion El Guincho, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Двухуровневый апартамент в комплексе Pueblo Primavera в Golf del Sur. На нижнем этаже распол…
$290,405
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Дуплекс 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Двухуровневый дом на первом этаже с большим садом, террасой и общим бассейном в тихом районе…
$248,207
НДС
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Дуплекс 3 комнаты в Los Montesinos, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Los Montesinos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Современный дуплекс на первом этаже с большим садом, общественным бассейном, спортзалом и сп…
$275,890
НДС
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Дуплекс 4 комнаты в Мохакар, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Мохакар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Этаж 1
Элегантный двухуровневый апартамент у моря с пейзажным бассейном, современным фитнес-центром…
$771,110
НДС
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Параметры недвижимости в Испании

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