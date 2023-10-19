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Дуплексы в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

Arona
8
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12 объектов найдено
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с подведенным электричеством в Arona, Испания
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с подведенным электричеством
Arona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Дуплекс пентхаус в районе Парк де Ла Рейна. Продается с мебелью. Есть парковочное место и кл…
€199,900
Дуплекс 3 спальни с мебелью, с бассейном, с садом в Arona, Испания
Дуплекс 3 спальни с мебелью, с бассейном, с садом
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Продается дуплекс апартамент в комплексе Чайофита в районе Коста дель Силенсио. Здесь приятн…
€155,000
Дуплекс 2 спальни с мебелью, с гаражом, с охраной в Granadilla de Abona, Испания
Дуплекс 2 спальни с мебелью, с гаражом, с охраной
Granadilla de Abona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Дуплекс в современном жилом комплексе на первой линии Los Martines в районе Эль Медано. Райо…
€420,000
Дуплекс 3 спальни с мебелью, с бассейном, с охраной в Arona, Испания
Дуплекс 3 спальни с мебелью, с бассейном, с охраной
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Продается дуплекс апартамент в комплексе Санта-Ана в районе Коста-дель-Силенсио. Здесь прият…
€250,000
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Adeje, Испания
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Просторный дуплекс в Адехе в районе Эль Галеон на юге Тенерифе. Дуплекс с террасой и видом н…
€258,000
Дуплекс 2 спальни с садом, с Terrasa Balkon в Arona, Испания
Дуплекс 2 спальни с садом, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 53 м²
В продаже дуплекс, который располагается в комплексе Castle Harbour. Дуплекс состоит: 2 с…
€189,000
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon в Arona, Испания
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
В продаже апартамент-дуплекс в комплексе Parque Tropical, Los Cristianos. На территории комп…
€315,000
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с Terrasa Balkon в Arona, Испания
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
В продаже прекрасный дуплекс, который располагается в комплексе Golf Resort, в зоне Los Cris…
€365,000
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon в Adeje, Испания
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Продается апартамент-дуплекс  в жилом комплексе Colina Blanca в San Eugenio Alto.  1 спальня…
€138,000
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon в San Miguel de Abona, Испания
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon
San Miguel de Abona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Двухуровневый апартамент в комплексе Pueblo Primavera в Golf del Sur. На нижнем этаже распол…
€249,000
Дуплекс 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Arona, Испания
Дуплекс 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Arona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Продается дуплекс в Парк Сантьяго II. Плая де Лас Америкас — столица туризма на Тенерифе, им…
€365,000
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Arona, Испания
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Дуплекс с панорамным видом на океан, расположенный в эксклюзивном жилом комплексе Bahía de l…
€690,000

Параметры недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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