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Дуплексы возле озера в Испании

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2 объекта найдено
Дуплекс 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Изысканный дуплекс на верхнем этаже с частной террасой на крыше, бассейном и видом на озеро,…
$404,106
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Дуплекс 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Роскошный дуплекс на первом этаже с большой террасой и общим бассейном, расположенный недале…
$352,928
НДС
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
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Параметры недвижимости в Испании

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