ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Недвижимость в 18 странах
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Число комнат:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Андалусия
Дуплексы
Дуплексы в Андалусии, Испания
Дуплекс
Очистить
35 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Дуплекс 5 комнат с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
5
4
4
190 м²
2
Квартиры в Проекте Исторического Здания в Малаге Эль Лимонар Квартиры расположены в эксклюзи…
€2,40 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты с кондиционером, с парковка
San Roque, Испания
4
3
3
167 м²
3
Стильные Квартиры с Просторными Террасами в Кадисе Ла Алькаидеса Квартиры спроектированы по …
€481,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты с кондиционером, с парковка
San Roque, Испания
3
2
2
141 м²
3
Стильные Квартиры с Просторными Террасами в Кадисе Ла Алькаидеса Квартиры спроектированы по …
€385,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Малага, Испания
4
3
3
127 м²
6
Квартиры с Видом на Море в Нескольких Минутах Ходьбы от Удобств в Малаге Эль Лимонар Апартам…
€2,45 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Pulpi, Испания
4
3
3
108 м²
5
Просторная недвижимость для гольфа с захватывающими дух видами в Мар-де-Пульпи Откройте для …
€288,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дуплекс
Марбелья, Испания
3
3
Reserva 11 - это современная роскошная квартира, расположенная в элитном сообществе Reserva …
€3,25 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benalmadena, Испания
4
3
2
139 м²
3
Квартиры в Стильном Комплексе Рядом с Пляжем Торрекебрада в Бенальмадене Бенальмадена – изве…
€594,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дуплекс 5 комнат с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
5
4
4
227 м²
3
Откройте для себя потрясающие объекты недвижимости в историческом здании Малаги Недвижимость…
€3,15 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Дуплекс 5 комнат с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
5
4
3
113 м²
Новые квартиры с просторными террасами и энергетическим рейтингом типа А Откройте для себя э…
€560,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benalmadena, Испания
4
3
4
101 м²
6
Недвижимость с Панорамным Видом на Море и Просторными Террасами в Беналмадене Этот архитекту…
€1,28 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benalmadena, Испания
3
2
2
76 м²
6
Недвижимость с Панорамным Видом на Море и Просторными Террасами в Беналмадене Этот архитекту…
€944,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка
Малага, Испания
4
3
3
191 м²
2/3
Эксклюзивные Квартиры с Панорамным Видом на Море в Малаге. Квартиры с панорамным видом на мо…
€1,55 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
4
3
3
196 м²
5
Современные Апартаменты с 2, 3 и 4 Спальнями в Марбелье Этот жилой проект расположен в одном…
€870,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
4
3
2
219 м²
4
Квартиры с Системой «Умный Дом» и Энергосберегающим Оборудованием в Бенальмадене Квартиры с …
€969,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом
Benalmadena, Испания
3
2
1
76 м²
6/10
Южный Двухэтажный Пентхаус с Мебелью в Самом Сердце Коста-дель-Соль в Бенальмадене Двухуровн…
€442,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка
Estepona, Испания
3
2
2
99 м²
6
Квартиры у Моря в Эксклюзивном Комплексе в Эстепоне Апартаменты на берегу моря расположены в…
€1,82 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
3
2
2
114 м²
4
Недвижимость с Панорамным Видом в Михасе в Комплексе Курортного Типа Жилой комплекс располож…
€525,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дуплекс 5 комнат с балконом, с кондиционером, с видом на море
Малага, Испания
5
4
4
283 м²
2/3
Роскошный Дуплекс на Отреставрированной Исторической Вилле в Центре Малаги Очаровательный го…
€2,99 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты с балконом, с кондиционером
Малага, Испания
4
3
3
96 м²
2/4
Новые Квартиры с Современным Дизайном в Центре Малаги Современные апартаменты расположены в …
€1,20 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты с балконом, с кондиционером
Малага, Испания
3
2
3
75 м²
2/4
Новые Квартиры с Современным Дизайном в Центре Малаги Современные апартаменты расположены в …
€939,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
4
3
2
109 м²
3
Новые Квартиры с Просторными Террасами в Михасе, у Поля для Гольфа Жилой комплекс расположен…
€509,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
3
2
2
92 м²
3
Новые Квартиры с Просторными Террасами в Михасе, у Поля для Гольфа Жилой комплекс расположен…
€385,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
4
3
1
123 м²
Изысканные Квартиры в Отличном Месте в Самом Сердце Малаги, Коста-дель-Соль Малага – яркий и…
€445,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
3
2
1
97 м²
Изысканные Квартиры в Отличном Месте в Самом Сердце Малаги, Коста-дель-Соль Малага – яркий и…
€385,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дуплекс
Марбелья, Испания
3
3
Отель Gazania 31 расположен на эксклюзивном 5-звездочном курорте Пуэнте Романо в самом сердц…
€6,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Дуплекс
Марбелья, Испания
3
2
Большой дуплексный пентхаус рядом с полем для гольфа Río Real, тихий жилой район недалеко от…
€488,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дуплекс
Марбелья, Испания
2
2
Wonderful apartment located on the second line of the beach.Very bright for its orientation …
€512,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дуплекс
Марбелья, Испания
4
4
Contemporary duplex apartment located in the heart of Marbella’s famed Golden Mile. The apar…
€2,35 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Дуплекс
Villamartin, Испания
2
2
100 м²
Продаётся дуплекс в Villamartin в районе Villamartín. Общая площадь 100.00 м2, состоит из 3 …
€169,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дуплекс с общественным бассейном
Тарифа, Испания
4
2
120 м²
€320,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Андалусии, Испания
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL