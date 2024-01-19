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Дуплексы в Андалусии, Испания

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35 объектов найдено
Дуплекс 5 комнат с кондиционером, с парковка в Малага, Испания
Дуплекс 5 комнат с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Квартиры в Проекте Исторического Здания в Малаге Эль Лимонар Квартиры расположены в эксклюзи…
€2,40 млн
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Дуплекс 4 комнаты с кондиционером, с парковка в San Roque, Испания
Дуплекс 4 комнаты с кондиционером, с парковка
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры с Просторными Террасами в Кадисе Ла Алькаидеса Квартиры спроектированы по …
€481,000
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Дуплекс 3 комнаты с кондиционером, с парковка в San Roque, Испания
Дуплекс 3 комнаты с кондиционером, с парковка
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры с Просторными Террасами в Кадисе Ла Алькаидеса Квартиры спроектированы по …
€385,000
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Дуплекс 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Малага, Испания
Дуплекс 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Малага, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Количество этажей 6
Квартиры с Видом на Море в Нескольких Минутах Ходьбы от Удобств в Малаге Эль Лимонар Апартам…
€2,45 млн
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Дуплекс 4 комнаты с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Pulpi, Испания
Дуплекс 4 комнаты с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Pulpi, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
Количество этажей 5
Просторная недвижимость для гольфа с захватывающими дух видами в Мар-де-Пульпи Откройте для …
€288,000
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Дуплекс в Марбелья, Испания
Дуплекс
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Reserva 11 - это современная роскошная квартира, расположенная в элитном сообществе Reserva …
€3,25 млн
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Дуплекс 4 комнаты с балконом, с кондиционером, с видом на море в Benalmadena, Испания
Дуплекс 4 комнаты с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benalmadena, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Количество этажей 3
Квартиры в Стильном Комплексе Рядом с Пляжем Торрекебрада в Бенальмадене Бенальмадена – изве…
€594,000
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Дуплекс 5 комнат с кондиционером, с парковка в Малага, Испания
Дуплекс 5 комнат с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 227 м²
Количество этажей 3
Откройте для себя потрясающие объекты недвижимости в историческом здании Малаги Недвижимость…
€3,15 млн
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Дуплекс 5 комнат с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Дуплекс 5 комнат с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Новые квартиры с просторными террасами и энергетическим рейтингом типа А Откройте для себя э…
€560,000
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Дуплекс 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка в Benalmadena, Испания
Дуплекс 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benalmadena, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 101 м²
Количество этажей 6
Недвижимость с Панорамным Видом на Море и Просторными Террасами в Беналмадене Этот архитекту…
€1,28 млн
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Дуплекс 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка в Benalmadena, Испания
Дуплекс 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benalmadena, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 6
Недвижимость с Панорамным Видом на Море и Просторными Террасами в Беналмадене Этот архитекту…
€944,000
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Дуплекс 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка в Малага, Испания
Дуплекс 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка
Малага, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Этаж 2/3
Эксклюзивные Квартиры с Панорамным Видом на Море в Малаге. Квартиры с панорамным видом на мо…
€1,55 млн
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Дуплекс 4 комнаты с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Марбелья, Испания
Дуплекс 4 комнаты с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 5
Современные Апартаменты с 2, 3 и 4 Спальнями в Марбелье Этот жилой проект расположен в одном…
€870,000
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Дуплекс 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Дуплекс 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 219 м²
Количество этажей 4
Квартиры с Системой «Умный Дом» и Энергосберегающим Оборудованием в Бенальмадене Квартиры с …
€969,000
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Дуплекс 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом в Benalmadena, Испания
Дуплекс 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом
Benalmadena, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 6/10
Южный Двухэтажный Пентхаус с Мебелью в Самом Сердце Коста-дель-Соль в Бенальмадене Двухуровн…
€442,000
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Дуплекс 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка в Estepona, Испания
Дуплекс 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка
Estepona, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 6
Квартиры у Моря в Эксклюзивном Комплексе в Эстепоне Апартаменты на берегу моря расположены в…
€1,82 млн
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Дуплекс 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Дуплекс 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Панорамным Видом в Михасе в Комплексе Курортного Типа Жилой комплекс располож…
€525,000
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Дуплекс 5 комнат с балконом, с кондиционером, с видом на море в Малага, Испания
Дуплекс 5 комнат с балконом, с кондиционером, с видом на море
Малага, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 283 м²
Этаж 2/3
Роскошный Дуплекс на Отреставрированной Исторической Вилле в Центре Малаги Очаровательный го…
€2,99 млн
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Дуплекс 4 комнаты с балконом, с кондиционером в Малага, Испания
Дуплекс 4 комнаты с балконом, с кондиционером
Малага, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 96 м²
Этаж 2/4
Новые Квартиры с Современным Дизайном в Центре Малаги Современные апартаменты расположены в …
€1,20 млн
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Дуплекс 3 комнаты с балконом, с кондиционером в Малага, Испания
Дуплекс 3 комнаты с балконом, с кондиционером
Малага, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 2/4
Новые Квартиры с Современным Дизайном в Центре Малаги Современные апартаменты расположены в …
€939,000
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Дуплекс 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Дуплекс 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 3
Новые Квартиры с Просторными Террасами в Михасе, у Поля для Гольфа Жилой комплекс расположен…
€509,000
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Дуплекс 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Дуплекс 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 3
Новые Квартиры с Просторными Террасами в Михасе, у Поля для Гольфа Жилой комплекс расположен…
€385,000
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Дуплекс 4 комнаты с кондиционером, с парковка в Малага, Испания
Дуплекс 4 комнаты с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Изысканные Квартиры в Отличном Месте в Самом Сердце Малаги, Коста-дель-Соль Малага – яркий и…
€445,000
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Дуплекс 3 комнаты с кондиционером, с парковка в Малага, Испания
Дуплекс 3 комнаты с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Изысканные Квартиры в Отличном Месте в Самом Сердце Малаги, Коста-дель-Соль Малага – яркий и…
€385,000
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Дуплекс в Марбелья, Испания
Дуплекс
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Отель Gazania 31 расположен на эксклюзивном 5-звездочном курорте Пуэнте Романо в самом сердц…
€6,50 млн
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Дуплекс в Марбелья, Испания
Дуплекс
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Большой дуплексный пентхаус рядом с полем для гольфа Río Real, тихий жилой район недалеко от…
€488,000
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Дуплекс в Марбелья, Испания
Дуплекс
Марбелья, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Wonderful apartment located on the second line of the beach.Very bright for its orientation …
€512,000
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Дуплекс в Марбелья, Испания
Дуплекс
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Contemporary duplex apartment located in the heart of Marbella’s famed Golden Mile. The apar…
€2,35 млн
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Дуплекс в Villamartin, Испания
Дуплекс
Villamartin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Продаётся дуплекс в Villamartin в районе Villamartín. Общая площадь 100.00 м2, состоит из 3 …
€169,000
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Дуплекс с общественным бассейном в Тарифа, Испания
Дуплекс с общественным бассейном
Тарифа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€320,000
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Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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