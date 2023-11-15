Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Каталония
  5. Дуплексы

Дуплексы в Каталония, Испания

Дуплекс В архив
Очистить
1 объект найдено
Дуплекс 6 спален с балконом, с мебелью, с видом на море в Льорет-де-Мар, Испания
Дуплекс 6 спален с балконом, с мебелью, с видом на море
Льорет-де-Мар, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Количество этажей 2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ С ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ И ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Добро пожал…
€525,000

Параметры недвижимости в Каталония, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти