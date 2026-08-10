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Дуплексы в Каталонии, Испания

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3 объекта найдено
Дуплекс 5 комнат в Барселона, Испания
Дуплекс 5 комнат
Барселона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 368 м²
Этаж 6/7
Квартиры рядом с магазинами, культурными центрами и городской жизнью Барселоны Район, где ра…
$13,81 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Барселона, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Барселона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 399 м²
Количество этажей 27
Квартиры на проспекте Диагональ в Барселоне рядом с пляжем и торговым центром Район Диагонал…
$7,49 млн
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Дуплекс 7 комнат в Serrabrava, Испания
Дуплекс 7 комнат
Serrabrava, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Количество этажей 2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ С ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ И ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Добро пожал…
$561,738
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Параметры недвижимости в Каталонии, Испания

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