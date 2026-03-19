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  4. Квартира в новостройке Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле

Квартира в новостройке Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле

Фуэнхирола, Испания
от
$525,810
;
32
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ID: 38166
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Фуэнхирола

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Престижные квартиры с видом на море в Фуэнхироле

Стильные квартиры расположены в престижном жилом комплексе в одном из самых востребованных районов Фуэнхиролы, между Бенальмаденой и побережьем Коста-дель-Соль. Этот регион славится не только великолепным климатом, но и широким спектром удобств, что делает его идеальным местом для жизни.

Комплекс имеет удобное расположение, что позволяет легко удовлетворить все повседневные потребности. В шаговой доступности находятся торговый центр с аптекой, рынком и ресторанами. Квартиры в Фуэнхироле с видом на море находятся всего в 5 минутах от ближайшего пляжа и железнодорожного вокзала, соединяющего Малагу и Фуэнхиролу. Центр Фуэнхиролы — в 10 минутах, Марбелья — в 20 минутах, а международный аэропорт Малаги — всего в 15 минутах езды.

Этот жилой комплекс создан с акцентом на приватность и комфорт. Общие зоны комплекса прекрасно озеленены, что помогает создать атмосферу спокойствия и уединения. В распоряжении жильцов — тренажерный зал, бизнес-центр, открытый бассейн и солярий. Также доступны теннисные корты, спа-центр с подогреваемым бассейном, сауной, джакузи и турецкой баней, а также спортивный клуб с массажным кабинетом.

В комплексе представлены различные типы квартир с 1, 2 и 3 спальнями. Все апартаменты имеют просторные и светлые помещения с большими террасами, с которых открывается захватывающий вид на море. Квартиры оснащены кондиционерами, системой «умный дом», электрическими теплыми полами в ванных комнатах и полностью оборудованными кухнями. Жильцы могут воспользоваться услугами консьержа, включая техническое обслуживание, ремонт, организацию мероприятий, дизайн интерьера, управление арендой и прокат автомобилей.

Каждая квартира включает крытое парковочное место на 2 машины и отдельный подвал. Также предусмотрена установка зарядных устройств для электромобилей.


AGP-00528

Местонахождение на карте

Фуэнхирола, Испания
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

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Квартира в новостройке Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Фуэнхирола, Испания
от
$525,810
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