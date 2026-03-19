Квартира в новостройке Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле

Престижные квартиры с видом на море в Фуэнхироле

Стильные квартиры расположены в престижном жилом комплексе в одном из самых востребованных районов Фуэнхиролы, между Бенальмаденой и побережьем Коста-дель-Соль. Этот регион славится не только великолепным климатом, но и широким спектром удобств, что делает его идеальным местом для жизни.

Комплекс имеет удобное расположение, что позволяет легко удовлетворить все повседневные потребности. В шаговой доступности находятся торговый центр с аптекой, рынком и ресторанами. Квартиры в Фуэнхироле с видом на море находятся всего в 5 минутах от ближайшего пляжа и железнодорожного вокзала, соединяющего Малагу и Фуэнхиролу. Центр Фуэнхиролы — в 10 минутах, Марбелья — в 20 минутах, а международный аэропорт Малаги — всего в 15 минутах езды.

Этот жилой комплекс создан с акцентом на приватность и комфорт. Общие зоны комплекса прекрасно озеленены, что помогает создать атмосферу спокойствия и уединения. В распоряжении жильцов — тренажерный зал, бизнес-центр, открытый бассейн и солярий. Также доступны теннисные корты, спа-центр с подогреваемым бассейном, сауной, джакузи и турецкой баней, а также спортивный клуб с массажным кабинетом.

В комплексе представлены различные типы квартир с 1, 2 и 3 спальнями. Все апартаменты имеют просторные и светлые помещения с большими террасами, с которых открывается захватывающий вид на море. Квартиры оснащены кондиционерами, системой «умный дом», электрическими теплыми полами в ванных комнатах и полностью оборудованными кухнями. Жильцы могут воспользоваться услугами консьержа, включая техническое обслуживание, ремонт, организацию мероприятий, дизайн интерьера, управление арендой и прокат автомобилей.

Каждая квартира включает крытое парковочное место на 2 машины и отдельный подвал. Также предусмотрена установка зарядных устройств для электромобилей.

AGP-00528