  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Михас
  4. Квартира в новостройке Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе

Квартира в новостройке Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе

Михас, Испания
от
$529,753
;
14
Оставить заявку
ID: 27650
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Costa del Sol Occidental
  • Деревня
    Михас

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Эксклюзивные квартиры в Михас Гольф на Коста-дель-Соль, для ценителей комфорта и жизни в гармонии с природой

Михас Гольф (Mijas Golf) — престижный и благоустроенный жилой район на побережье Коста-дель-Соль, знаменитый своими двумя великолепными полями для гольфа на 18 лунок: Los Lagos и Los Olivos. Этот район, окруженный зелеными холмами и живописными природными просторами, предлагает тихую и престижную атмосферу всего в нескольких минутах от пляжей Фуэнхиролы и Ла-Кала-де-Михас. Благодаря удобному доступу к магазинам, ресторанам и международным школам, Mijas Golf сочетает в себе спокойную жизнь рядом с гольфом и удобство близлежащих прибрежных городов, что делает его идеальным как для постоянного проживания, так и для отдыха.

Комплекс, расположенный прямо на первой линии престижного поля для гольфа La Cala Golf, включает три поля чемпионского класса и воплощает в себе современный средиземноморский стиль. Комплекс состоит из 48 квартир, спроектированных с просторными открытыми планировками и привлекательными общими удобствами, обеспечивая комфорт и элегантность настоящего дома на Коста-дель-Соль. Прекрасный пляж Ла-Кала-де-Михас, всего в 7 км, привлекает своими золотистыми песками, живой атмосферой и отличными ресторанами. Если вы предпочитаете спорт, отдых или культурные мероприятия, все это находится рядом. Аэропорт Малаги, расположенный всего в 35 км, обеспечит удобный доступ как к местным, так и к международным рейсам. Ла-Кала-де-Михас остается одним из самых популярных мест на побережье Коста-дель-Соль, предлагая спокойную атмосферу, культурное наследие и широкий выбор удобств, что делает его идеальным местом для проживания.

Квартиры в Михасе расположены в тщательно спроектированном комплексе, где жители могут наслаждаться средиземноморским стилем жизни — отдыхать, наслаждаться природой и проводить каждый день, погружаясь в ее красоту. Каждая квартира выполнена с использованием высококачественных материалов и отделки, создавая атмосферу современности и изысканности. Одной из отличительных черт является гармония внутреннего и внешнего пространства: роскошные интерьеры открываются на просторные террасы, позволяя круглогодично наслаждаться мягким климатом и захватывающими видами.

Жилой комплекс состоит из четырех зданий, ориентированных на восток, в которых находятся квартиры с 2 и 3 спальнями. Для поддержания здорового образа жизни на территории имеется тренажерный зал с вдохновляющими видами, предназначенный как для занятий внутри, так и на свежем воздухе. После тренировки можно расслабиться в спа-салоне с сауной и гидромассажной зоной или отдохнуть в социальном гастробаре. Для тех, кто работает удаленно или нуждается в рабочем пространстве, предусмотрен бизнес-центр — все это доступно прямо в жилом комплексе.

Комплекс включает два бассейна: элегантный инфинити-бассейн, окруженный зеленью с солярием и видом на море, а также бассейн в пляжном стиле, который идеально подойдет для отдыха на солнце. Комплекс расположен на территории крупнейшего в Европе гольф-курорта La Cala Golf, который включает три чемпионских поля для гольфа, известную академию гольфа и захватывающие виды. Помимо гольфа, здесь есть теннисные корты, площадки для паделя, природные тропы, парки и выход к Средиземному морю.

Террасы выходят на поле для гольфа, горы и море, приглашая жителей жить в гармонии с природой. Просыпайтесь каждое утро, наслаждаясь вдохновляющими видами: ухоженные поля у ваших ног, горы на горизонте и мерцающее море вдали. Благодаря уникальному расположению на краю поля для гольфа, каждое здание предлагает исключительные панорамные виды.

Выберите жилье, которое соответствует вашему стилю жизни, и наслаждайтесь проживанием в окружении природы. Эти дома, спроектированные с учетом универсальности, идеально подойдут для семей, пар или отдельных людей, которые ищут второй дом или стильное пространство для жизни и работы. Интерьеры квартир отличаются открытой планировкой, отделкой из высококачественных материалов и кухнями, органично вписывающимися в светлые жилые зоны. Большие окна с двойным остеклением открывают вид на просторные террасы, создавая плавный переход между внутренним и внешним пространством.

Для максимального комфорта в домах предусмотрены такие детали, как подогрев пола, системы домашней автоматизации, кондиционеры и теплоизолированные окна. Некоторые пентхаусы и квартиры на первом этаже предлагают возможность установки собственного бассейна, а летние кухни помогут вам полностью насладиться отличным климатом Коста-дель-Соль. Спальни просторные и светлые, создавая идеальные условия для отдыха. Ванные комнаты оформлены с учетом современного стиля и функциональности.


AGP-00991

Местонахождение на карте

Михас, Испания
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
el Verger, Испания
от
$542,702
Жилой комплекс Ocean Dream by TM
Торревьеха, Испания
от
$335,391
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Pilar de la Horadada, Испания
от
$635,703
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
el Verger, Испания
от
$542,702
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Марбелья, Испания
от
$794,629
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Михас, Испания
от
$529,753
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Показать все Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Михас, Испания
от
$729,881
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Дома с видом на поле для гольфа и рейтингом энергоэффективности «A» в престижном районе Михаса Этот новый проект расположен в Михасе – одном из самых популярных муниципалитетов на побережье Коста-дель-Соль. Регион сочетает в себе традиционную испанскую культуру, современную инфраструктуру и …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Riomar Healthy Living
Жилой комплекс Riomar Healthy Living
Жилой комплекс Riomar Healthy Living
Жилой комплекс Riomar Healthy Living
Жилой комплекс Riomar Healthy Living
Dehesa de Campoamor, Испания
от
$170,777
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 98 м²
1 объект недвижимости 1
Residencial Riomar представляет собой закрытую по периметру урбанизацию с 46 медицинскими апартаментами с 1 и 2 спальнями, с парковкой в ​​подвале, распределенными в блоке с цокольным этажом и 2 этажами. Если у вас есть какие-либо ограничения подвижности, вам не о чем беспокоиться, поскольку…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
98.0
214,256
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Жилой комплекс La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Жилой комплекс La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Жилой комплекс La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Жилой комплекс La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Показать все Жилой комплекс La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Жилой комплекс La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Гуардамар, Испания
от
$273,515
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Премиальное расположение, с частным сообществом и апартаментами, построенными с учетом комфорта.Несравненный современный волнообразный фасад с элегантными балконами-террасами. Роскошные апартаменты с высокой отделкой, которые привлекают внимание к каждой детали и оживляют ваш испанский дом м…
Агентство
IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
09.09.2025
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
03.09.2025
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
22.08.2025
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
07.07.2025
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
26.06.2025
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
10.04.2025
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
08.01.2025
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
Показать все публикации