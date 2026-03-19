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Квартира в новостройке Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле

Фуэнхирола, Испания
от
$905,119
;
37
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ID: 38217
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Фуэнхирола

О комплексе

Квартиры в комплексе с развитой инфраструктурой в престижном районе Фуэнхиролы

Квартиры расположены в Фуэнхироле — популярном туристическом курорте между Бенальмаденой и Михасом. Здесь есть всё необходимое для комфортной жизни и отдыха: бары, спортивные центры, ночные клубы и рестораны.

Квартиры на продажу в Фуэнхироле расположены в районе, который граничит с Бенальмаденой, и всего в 15 минутах езды от аэропорта Малаги.

Жилой комплекс, расположенный на холме с уникальным видом на море, предлагает квартиры с 2 и 3 спальнями. На территории комплекса — ухоженные сады, открытый бассейн, спортивный клуб с бассейнами, теннисные корты и спа-центр с крытыми бассейнами с подогревом.

Квартиры в комплексе спроектированы с открытой планировкой, что позволяет максимально использовать естественное освещение.


AGP-00623

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

Местонахождение на карте

Фуэнхирола, Испания
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

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Фуэнхирола, Испания
от
$905,119
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