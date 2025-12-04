Benahavis, Испания

Драгоценная собственность с великолепными садами и песками. Это последняя доступная вилла с 4 спальнями под названием Esmeralda из престижного портфолио Darglobal с частичным видом на поле для гольфа. Здесь все создано для того, чтобы подарить вам более расслабляющий отдых. Расположенный в з…