  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коста-дель-Соль
  4. Новые дома

Продажа новых вилл, домов, коттеджей в Коста-дель-Соль, Испания

Марбелья
1
Сан-Педро-Алькантара
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Вилла Diamond Tierra Viva DarGlobal
Вилла Diamond Tierra Viva DarGlobal
Вилла Diamond Tierra Viva DarGlobal
Вилла Diamond Tierra Viva DarGlobal
Вилла Diamond Tierra Viva DarGlobal
Показать все Вилла Diamond Tierra Viva DarGlobal
Вилла Diamond Tierra Viva DarGlobal
Benahavis, Испания
от
$9,08 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Даймонд — это название двух последних потрясающих объектов недвижимости. Виллы расположены на четырех уровнях, на них имеется 6 спален. Просторная терраса, где можно подышать морским воздухом, прекрасный вид на море и поле для гольфа. Виды являются идеальным местом для семейных и общественны…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Вилла Просторные виллы в стиле Lamborghini в Бенаависе
Вилла Просторные виллы в стиле Lamborghini в Бенаависе
Вилла Просторные виллы в стиле Lamborghini в Бенаависе
Вилла Просторные виллы в стиле Lamborghini в Бенаависе
Вилла Просторные виллы в стиле Lamborghini в Бенаависе
Показать все Вилла Просторные виллы в стиле Lamborghini в Бенаависе
Вилла Просторные виллы в стиле Lamborghini в Бенаависе
Benahavis, Испания
от
$14,18 млн
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Отдельные виллы в стиле Lamborghini в Бенаависе, Коста-дель-Соль Виллы расположены в престижном районе Бенаавис на Коста-дель-Соль, Малага, который считается одним из самых эксклюзивных мест не только региона, но и всей Испании. Бенаавис привлекает своим мягким климатом, красивыми песчаными …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Вилла Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Вилла Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Вилла Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Вилла Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Вилла Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Показать все Вилла Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Вилла Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Benahavis, Испания
от
$6,62 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Ценная недвижимость, расположенная на 4 уровнях на склоне холма, с захватывающими видами из каждой комнаты, особенно с панорамного вида на террасе. С 5 спальнями и большим количеством общего пространства, пространства, характеризующиеся подвалом, многофункциональной комнатой. Зона бассейна -…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Karon PhuketKaron Phuket
Вилла Esmeralda Tierra Viva DarGlobal
Вилла Esmeralda Tierra Viva DarGlobal
Вилла Esmeralda Tierra Viva DarGlobal
Вилла Esmeralda Tierra Viva DarGlobal
Вилла Esmeralda Tierra Viva DarGlobal
Показать все Вилла Esmeralda Tierra Viva DarGlobal
Вилла Esmeralda Tierra Viva DarGlobal
Benahavis, Испания
от
$5,71 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Драгоценная собственность с великолепными садами и песками. Это последняя доступная вилла с 4 спальнями под названием Esmeralda из престижного портфолио Darglobal с частичным видом на поле для гольфа. Здесь все создано для того, чтобы подарить вам более расслабляющий отдых. Расположенный в з…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Вилла Просторная вилла в Бенальмадене с живописным видом на море
Вилла Просторная вилла в Бенальмадене с живописным видом на море
Вилла Просторная вилла в Бенальмадене с живописным видом на море
Вилла Просторная вилла в Бенальмадене с живописным видом на море
Вилла Просторная вилла в Бенальмадене с живописным видом на море
Показать все Вилла Просторная вилла в Бенальмадене с живописным видом на море
Вилла Просторная вилла в Бенальмадене с живописным видом на море
Benalmadena, Испания
от
$1,84 млн
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Шикарная вилла с видом на море в престижном районе Бенальмадены Продаваемая вилла расположена в прибрежном районе Бенальмадены. Бенальмадена находится в южной части региона Андалусия, на побережье Коста-дель-Соль. Вилла расположена на вершине холма, откуда открываются непревзойденные виды. Б…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Вилла Вилла с функциями энергосбережения в Михасе
Вилла Вилла с функциями энергосбережения в Михасе
Вилла Вилла с функциями энергосбережения в Михасе
Вилла Вилла с функциями энергосбережения в Михасе
Вилла Вилла с функциями энергосбережения в Михасе
Показать все Вилла Вилла с функциями энергосбережения в Михасе
Вилла Вилла с функциями энергосбережения в Михасе
Михас, Испания
от
$1,52 млн
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Отдельная вилла в тихом жилом районе в Михасе с видом на горы Шикарная вилла расположена в Михасе, Малага, в регионе Коста-дель-Соль в Испании. Район характеризуется солнечным климатом, прекрасными песчаными пляжами, красивой природой, хорошо развитой транспортной сетью, полями для гольфа и …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Показать все Вилла
Вилла
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$3,44 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Агентство
Marbella Company Real Estate
Оставить заявку
Вилла Просторные виллы в стиле Lamborghini в Бенаависе
Вилла Просторные виллы в стиле Lamborghini в Бенаависе
Вилла Просторные виллы в стиле Lamborghini в Бенаависе
Вилла Просторные виллы в стиле Lamborghini в Бенаависе
Вилла Просторные виллы в стиле Lamborghini в Бенаависе
Показать все Вилла Просторные виллы в стиле Lamborghini в Бенаависе
Вилла Просторные виллы в стиле Lamborghini в Бенаависе
Benahavis, Испания
от
$9,92 млн
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Отдельные виллы в стиле Lamborghini в Бенаависе, Коста-дель-Соль Виллы расположены в престижном районе Бенаавис на Коста-дель-Соль, Малага, который считается одним из самых эксклюзивных мест не только региона, но и всей Испании. Бенаавис привлекает своим мягким климатом, красивыми песчаными …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти