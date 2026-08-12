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Пентхаусы с видом на горы в Аликанте, Испания

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Торревьеха
340
Бенидорм
15
Аликанте
49
Марина-Баха
184
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23 объекта найдено
Пентхаус в lAlfas del Pi, Испания
Пентхаус
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Эксклюзивный пентхаус класса люкс на продажу в Delfin Natura, одном из самых престижных жилы…
$1,38 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Альтеа, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 342 м²
Этаж 4/4
Элитный пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и потрясающим видом на море, р…
$2,43 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 5/5
Потрясающий пентхаус с огромной террасой на крыше, тренажерным залом, социальным клубом расп…
$460,018
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 1/1
Потрясающий двухуровневый дом на верхнем этаже с большой террасой на крыше, расположенный вс…
$413,710
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Бенидорм, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Этаж 24/25
Элитный пентхаус под ключ с большой солнечной террасой, потрясающим видом на море и множеств…
$1,21 млн
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус 5 комнат
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 4/4
Потрясающий современный пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и фитнес-центр…
$608,908
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Бенидорм, Испания
Пентхаус 5 комнат
Бенидорм, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2
Эксклюзивный двухуровневый пентхаус высокого класса с частным бассейном, большой террасой и …
$1,64 млн
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 1
Эксклюзивный элитный пентхаус с частным бассейном и большой террасой на крыше на поле для го…
$1,10 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Dolores, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 2/2
Потрясающий пентхаус с доступом к общественному бассейну и частной террасой на крыше с панор…
$355,831
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 128 м²
Эксклюзивная квартира с 2 спальнями на берегу моря в Вильяхойосе, Коста-Бланка Вильяхойоса —…
$1,75 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Кальпе, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 102 м²
Квартиры с 2 и 3 спальнями и просторными террасами в Кальпе, рядом с Лас-Салинас Квартиры ра…
$796,716
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Пентхаус 4 комнаты в Дения, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Дения, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 5/5
Фантастический пентхаус на берегу моря с потрясающим видом на море, бассейном и садом, готов…
$745,507
НДС
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Пентхаус 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 3
Очаровательный пентхаус с частной террасой на крыше, выходом в спа и панорамными видами, рас…
$410,471
НДС
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Пентхаус в Finestrat, Испания
Пентхаус
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Новая квартира, готовая к заселению, на вторичном рынке. Уникальная возможность приобрести с…
$697,574
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Пентхаус 4 комнаты в lAlfas del Pi, Испания
Пентхаус 4 комнаты
lAlfas del Pi, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 4
Большой пентхаус с крытым и открытым бассейнами, тренажерным залом, спа-салоном и большой те…
$981,400
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Пентхаус 3 комнаты
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 1/3
Квартиры с видом на море в Бенитачеле, Аликанте, Коста-Бланка Просторные квартиры находятся …
$545,425
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Пентхаус 4 комнаты в Algorfa, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Algorfa, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 1
Потрясающий дуплекс гольф-курорта с просторной террасой на крыше и большим общественным басс…
$368,091
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Пентхаус 3 комнаты
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Современные квартиры с 2 и 3 спальнями в Ондон-де-лас-Ньевес с видом на виноградники Ондон-д…
$256,249
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Пентхаус 4 комнаты в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Пентхаус 4 комнаты
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Современные квартиры с 2 и 3 спальнями в Ондон-де-лас-Ньевес с видом на виноградники Ондон-д…
$355,254
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Пентхаус 4 комнаты в Aspe, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Aspe, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 2
Удивительный пентхаус с большой террасой на крыше, садом и потрясающим видом на горы в окруж…
$236,642
НДС
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Пентхаус в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Пентхаус
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
НОВАЯ КВАРТИРА НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ В СЬЮДАД КЕСАДА Новая квартира на верхнем этаже в Сьюдад Ке…
$201,330
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Эксклюзивное предложение - роскошный пентхаус в престижном жилом районе в южной части Торрев…
$484,483
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Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Просторный двухуровневый пентхаус с 3 спальнями и 2 ванными комнатами на продажу в Гуардамар…
$408,042
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Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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