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Пентхаусы с видом на море в Провинция Аликанте, Испания

Вега-Баха-дель-Сегура
255
Торревьеха
127
Orihuela
64
Марина-Баха
60
Марина-Альта
26
Гуардамар
23
Алаканти
21
la Vila Joiosa Villajoyosa
20
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56 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dehesa de Campoamor, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 7/8
Жилой Комплекс с Видом на Море в Деэса-де-Кампоамор, Коста-Бланка Жилой комплекс расположен …
€360,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5/1
Квартиры с Большими Террасами в Частном Комплексе в Санта-Пола, Аликанте Апартаменты находят…
€395,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 5/1
Квартиры с Большими Террасами в Частном Комплексе в Санта-Пола, Аликанте Апартаменты находят…
€580,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 3/2
Квартиры в Комплексе с Прямым Доступом к Пляжу в Гран-Алаканте, Монте-Фаро Предлагаем купить…
€395,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rojales, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные Уникальные Квартиры в Рохалесе, Коста-Бланка, Недалеко от Поля для Гольфа Роско…
€449,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Orihuela, Испания
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Orihuela, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Этаж 3/4
Квартиры в Ориуэле с Окнами на Южную Сторону и с Прекрасными Видами на Коста-Бланку Предлага…
€1,50 млн
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 34/34
Просторные Квартиры в Новом Небоскребе с Панорамным Видом на Море в Бенидорме, Коста-Бланка …
€1,03 млн
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в els Poblets, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
els Poblets, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Этаж 4/4
Квартиры с Видом на Море и Горы в Дении, Аликанте Современные квартиры и студии расположены …
€470,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 1
Готовые к Заселению Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста-Бланка Бунгало расположены в Сан-…
€360,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Orihuela, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Современные Квартиры в Шаговой Доступности от Пляжа в Ориуэла-Коста Современные апартаменты …
€419,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 6
Просторные Квартиры со Стильным Дизайном и Видом на Море в Ла-Мата, Коста-Бланка Элегантные …
€970,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аликанте, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 6/5
Квартиры с Видом на Море в Аликанте, Коста-Бланка Квартиры расположены в городе Аликанте. Эт…
€254,000
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 21/22
Отремонтированные Квартиры у Моря в Комплексе с Бассейном в Бенидорме, Аликанте Апартаменты …
€500,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Гуардамар, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 11/11
Квартиры с Видом на Море в Уникальном Месте в Гуардамар-дель-Сегура Апартаменты находятся в …
€285,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Этаж 4
Пентхаусы с Уникальными Видами в Аликанте, Санта-Пола Пентхаусы расположены в Санта-Пола – п…
€369,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 372 м²
Этаж 24/24
Квартиры с Видом на Море Рядом с Пляжем в Бенидорме, Коста-Бланка Эти квартиры расположены в…
€880,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Этаж 24/24
Квартиры с Видом на Море Рядом с Пляжем в Бенидорме, Коста-Бланка Эти квартиры расположены в…
€725,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 430 м²
Этаж 30/30
Роскошные Квартиры в Комплексе Рядом с Пляжем в Бенидорме Апартаменты расположены в Бенидорм…
€1,69 млн
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
ОписаниеРоскошный пентхаус в закрытом жилом комплексе Altea Hills, город Алтея (провинция Ал…
€750,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
ОписаниеРоскошный Пентхаус у моря с панорамными видами в Алтее, район Маскарат, провинция Ал…
€1,20 млн
Пентхаус 3 спальни с Spalni, у моря в Mil Palmeras, Испания
Пентхаус 3 спальни с Spalni, у моря
Mil Palmeras, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 226 м²
Пентхаус в Плая-Фламенка, Ориуэла-Коста
€466,150
Пентхаус 3 спальни с лифтом, с видом на море в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни с лифтом, с видом на море
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 5
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Mar azul, располагается на 5 этаже. Общая площадь…
€230,000
Пентхаус 2 спальни с лифтом, с видом на море в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни с лифтом, с видом на море
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 4
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Centro, располагается на 4 этаже. Общая площадь 110…
€154,736
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Двухуровневый пентхаус с 2 спальнями и солярий в Плайя-дель-Кура. Двухуровневый пентхаус с 3…
€149,900
Пентхаус 2 спальни с видом на море, с террасой, с теплыми полами в Cabo Roig, Испания
Пентхаус 2 спальни с видом на море, с террасой, с теплыми полами
Cabo Roig, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новостройки роскошных пентхаусов с 2 спальнями в Вильямартин. Роскошные пентхаусы с 2 спальн…
€227,000
Пентхаус с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Пентхаус с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Площадь 254 м²
ОписаниеПродажа Пентхауса Люкс с потрясающими видами на море, расположен в лучшей эксклюзивн…
€595,000
Пентхаус 3 спальни с лифтом, с видом на море в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Пентхаус 3 спальни с лифтом, с видом на море
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Продаётся пентхаус в Dehesa de campoamor в районе Las colinas golf. Общая площадь 140.00 м2,…
€765,000
Пентхаус 3 спальни с видом на море в Бенидорм, Испания
Пентхаус 3 спальни с видом на море
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 24
СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В PLAYA DE PONIENTE DE BENIDORM !!! Дома с 2, 3 и 4 сп…
€1,12 млн
Пентхаус 2 спальни с террасой, у моря, с Lift в Mil Palmeras, Испания
Пентхаус 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
Mil Palmeras, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Пентхаусы с 2 или 3 спальнями рядом с пляжем Игерикас в Ла Торре де ла Орадада. Новая урбани…
€279,900
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Уютный пентхаус с видом в Гуардамар дель Сегура. Он имеет 3 спальни и 2 ванные комнаты. Ест…
€336,000

Параметры недвижимости в Провинция Аликанте, Испания

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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