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Пентхаусы с гаражом в Аликанте, Испания

Торревьеха
95
Бенидорм
8
Аликанте
25
Марина-Баха
72
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17 объектов найдено
Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 117 м²
Откройте для себя Наю, великолепный жилой район, состоящий из 53 1, 2, 3 и 4 спальных апарта…
$565,122
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Inmobiliaria Casamayor
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Пентхаус с 2 спальнями, террасой и солярием в Пунта Приме. Пентхаус с 2 спальнями, гостиной …
$348,942
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 391 м²
Casamayor представляет этот уникальный и неповторимый пентхаус в самом привилегированном мес…
$1,69 млн
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Inmobiliaria Casamayor
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Пентхаус в Mutxamel, Испания
Пентхаус
Mutxamel, Испания
Площадь 108 м²
Discover the harmonious fusion between elegance and modernity in Bonalba Green, the perfect …
$418,065
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Inmobiliaria Casamayor
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 105 м²
Наслаждайтесь своим новым домом в привилегированном месте. Жилой район, расположенный в верх…
$474,157
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Inmobiliaria Casamayor
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 235 м²
Современный и яркий пентхаус в жилом комплексе Nou Corfu, в Пау II (Аликанте). Построенный в…
$510,628
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Inmobiliaria Casamayor
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 83 м²
Наслаждайтесь своим новым домом в привилегированном месте. Жилой район, расположенный в верх…
$376,369
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Inmobiliaria Casamayor
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Пентхаус в Бенидорм, Испания
Пентхаус
Бенидорм, Испания
Площадь 372 м²
Море, гольф и жизнь Бенидорма — всем можно насладиться в Eagle Tower. Привилегированное расп…
$954,990
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Inmobiliaria Casamayor
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Пентхаус 3 комнаты в Denia, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Denia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Эти эксклюзивные апартаменты расположены на первой береговой линии в городе Дения, провинция…
$681,207
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 84 м²
Наслаждайся своим новым домом в Джарсии. В этом современном дизайне жилого дома, адаптирован…
$383,191
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Inmobiliaria Casamayor
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Пентхаус в el Campello, Испания
Пентхаус
el Campello, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Unique property to live in a spacious Duplex Penthouse on the first line of Muchavista beach…
$1,31 млн
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MENINA GROUP
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Пентхаус в Бенидорм, Испания
Пентхаус
Бенидорм, Испания
Площадь 267 м²
Море, гольф и жизнь Бенидорма — всем можно насладиться в Eagle Tower. Привилегированное расп…
$787,732
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Inmobiliaria Casamayor
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Пентхаус 2 комнаты в Altea, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Altea, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 5/5
Эта элегантная резиденция в Альтее — идеальное место для тех, кто мечтает о жизни у моря. Вс…
$1,13 млн
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Пентхаус 2 комнаты в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Dehesa de Campoamor, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 8/8
Эти стильные апартаменты расположены в престижном районе Дехеса де Кампоамор, известном свои…
$451,485
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Пентхаус 1 комната в Altea, Испания
Пентхаус 1 комната
Altea, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Современные апартаменты находятся в тихом жилом районе очаровательного города Альтеа на побе…
$562,934
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Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 96 м²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 96 m2.Solarium: 67 m2.New Build.There is communal pool, parkin…
$295,494
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Пентхаус в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Пентхаус
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 89 м²
Мы представляем Montecala Gardens, квартиры в зданиях всего из 5 домов, строительство которы…
$476,259
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Inmobiliaria Casamayor
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Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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