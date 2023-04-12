Виллы у моря в Черногории по доступным ценам
Черногория — одна из самых уютных курортных стран Европы. Здесь отличная экология, живописная природа, много чистых пляжей, развитая инфраструктура. Россияне могут находиться на территории страны без визы до 30 дней. Собственная вилла на побережье — отличная возможность проводить весь свой отпуск в максимально комфортных условиях.
Сколько стоит вилла на берегу моря в Черногории
Стоимость вилл в Монтенегро — от 120 тыс. евро. Бюджетное 2-3-х комнатное жилье можно найти в небольших коттеджных поселках, расположенных за городом. Элитная вилла в Черногории с хорошим ремонтом, просторной территорией и собственным бассейном обойдется в сумму от 2 до 6 тыс. евро. Самая высокая цена недвижимости на Будванском побережье, где лучше всего развита инфраструктура.
Как иностранные граждане могут купить виллу в Черногории
Иностранные граждане могут совершать покупку недвижимости без ограничений, если площадь участка не превышает 5 тыс. кв.м. Размер налога составляет 3% от стоимости недвижимости. Приобрести жилье можно через представителя, но на оформление сделки нужно явиться лично.
Кому понравится в Черногории
Черногория — отличный вариант как для насыщенного летнего отдыха, так и ПМЖ. Здесь понравится всем, кто не представляет свою жизнь без теплого моря. Комфортная вилла на побережье станет отличным вложением средств. Интерес туристов к курортам на Адриатическом море стремительно растет, что повышает спрос на аренду и покупку недвижимости.