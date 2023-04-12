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Купить виллу в Черногории

Бар
82
Свети-Стефан
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Тиват
63
Прчань
48
Котор
29
Будва
23
Херцег-Нови
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840 объектов найдено
Виллав Добра Вода, Черногория
Вилла
Добра Вода, Черногория
Количество этажей 2
€ 380,000
Продается новая роскошная современная вилла в Добрых Водах. Двухэтажная вилла общей площа…
Вилла 3 спальнив Херцег-Нови, Черногория
Вилла 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
232 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальнив Херцег-Нови, Черногория
Вилла 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
232 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спаленв Rijeka-Rezevici, Черногория
Вилла 5 спален
Rijeka-Rezevici, Черногория
6 Количество комнат 4 ванных комнат 311 м²
€ 1,250,000
Будва, Катунь Режевичи - аутентичная каменная вилла с бассейном и панорамным видом на море. …
Вилла 5 спаленв Пржно, Черногория
Вилла 5 спален
Пржно, Черногория
7 Количество комнат 3 ванных комнат 392 м²
€ 1,850,000
Предлагаем на продажу одну из лучших вилл на всем побережье Черногории. Уникальное предложен…
Вилла 5 спаленв Будва, Черногория
Вилла 5 спален
Будва, Черногория
6 Количество комнат 4 ванных комнат 494 м²
€ 799,000
Аутентичная каменная вилла в элитном поселке Скочичевойка, Будва. Общая площадь 494 м2 (г…
Вилла 3 спальнив Петровац, Черногория
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 217 м²
€ 750,000
Будва, Скочичевойка - трехэтажная вилла с бассейном и панорамным видом на море. Недавно п…
Вилла 3 спальнив Свети-Стефан, Черногория
Вилла 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 635,000
Продается великолепная вилла 130 кв. м. на участке 350 кв. м. в Будванской Ривьере. Вилла…
Виллав Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
466 м²
€ 945,000
Красивая, аутентичная вилла с бассейном и невероятным видом на море в пригороде Петроваца. …
Вилла 3 спальнив Пржно, Черногория
Вилла 3 спальни
Пржно, Черногория
5 Количество комнат 4 ванных комнат 200 м²
€ 700,000
Два каменных дома расположены в поселке Куляче на высоте 700 метров над уровнем моря. Знамен…
Вилла 4 спальнив Троица, Черногория
Вилла 4 спальни
Троица, Черногория
3 ванных комнат 317 м²
€ 1,750,000
Жилая площадь: 317 кв.м. Общая площадь с террасами и под землей: 480 кв.м.  Участок: …
Вилла 3 спальнив Будва, Черногория
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м²
€ 460,000
Двухэтажный частный дом на продажу, площадь 185 м2. Собственный двор с террасой, сад, пар…
Виллав Бечичи, Черногория
Вилла
Бечичи, Черногория
429 м²
€ 643,500
Продается дом с бассейном в тихом районе Бечичи. Площадь 429 м2. Есть бассейн и прекра…
Вилла 4 спальнив Будва, Черногория
Вилла 4 спальни
Будва, Черногория
5 Количество комнат 4 ванных комнат 340 м²
€ 740,000
Красивая вилла расположена на земельном участке общей площадью 710 м2. На цокольном этаже…
Вилла 3 спальнив Будва, Черногория
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 164 м²
€ 600,000
Будва, Тудоровичи - вилла с бассейном и панорамным видом на море Площадь: 164 м2. Площадь…
Вилла 3 спальнив Будва, Черногория
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м²
€ 420,000
Продаются виллы площадью 200 м2 в Будве. Гостиная, три спальни, три ванные комнаты и басс…
Вилла 3 спальнив Петровац, Черногория
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 480,000
Будва, Режевичи - комплекс каменных вилл с бассейнами и панорамным видом на море. Комплек…
Вилла 3 спальнив Петровац, Черногория
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 178 м²
€ 450,000
Площадь дома: 178 м2. Площадь участка: 298 м2. Расстояние до моря: 170 м по прямой, 30…
Вилла 5 спаленв Katun-Rezevici, Черногория
Вилла 5 спален
Katun-Rezevici, Черногория
4 ванных комнат 409 м²
€ 1,200,000
Эта очаровательная каменная вилла представляет собой дом с истинным средиземноморским характ…
Вилла 5 спаленв Кавач, Черногория
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат 236 м²
€ 690,000
Продажа новой виллы в поселке Кавач. Кавач является частью муниципалитета Котор, но распо…
Вилла 2 спальнив Бечичи, Черногория
Вилла 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 550,000
Новая вилла в поселке Ивановичи построена и меблирована в 2022 году. Находится примерно в 15…
Вилла 4 спальнив Загора, Черногория
Вилла 4 спальни
Загора, Черногория
5 Количество комнат 3 ванных комнат 210 м²
€ 475,000
Уютная каменная вилла, построенная в средиземноморском стиле с элементами из натурального ка…
Вилла 3 спальнив Бар, Черногория
Вилла 3 спальни
Бар, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 210 м²
€ 320,000
Продается новая двухэтажная вилла с бассейном в Баре, Зелени Пояс. Есть разрешение на строит…
Вилла 4 спальнив Добра Вода, Черногория
Вилла 4 спальни
Добра Вода, Черногория
467 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальнив Будва, Черногория
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м²
€ 460,000
Двухэтажный частный дом на продажу, площадь 185 м2. Собственный двор с террасой, сад, пар…
Виллав Бечичи, Черногория
Вилла
Бечичи, Черногория
429 м²
€ 643,500
Продается дом с бассейном в тихом районе Бечичи. Площадь 429 м2. Есть бассейн и прекра…
Вилла 4 спальнив Будва, Черногория
Вилла 4 спальни
Будва, Черногория
5 Количество комнат 4 ванных комнат 340 м²
€ 740,000
Красивая вилла расположена на земельном участке общей площадью 710 м2. На цокольном этаже…
Вилла 3 спальнив Будва, Черногория
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 164 м²
€ 600,000
Будва, Тудоровичи - вилла с бассейном и панорамным видом на море Площадь: 164 м2. Площадь…
Вилла 5 спаленв Будва, Черногория
Вилла 5 спален
Будва, Черногория
6 Количество комнат 4 ванных комнат 508 м²
€ 550,000
Продаю просторный дом недалеко от Будвы. Панорамный вид на море и горы! Площадь дома &…
Вилла 3 спальнив Будва, Черногория
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м²
€ 420,000
Продаются виллы площадью 200 м2 в Будве. Гостиная, три спальни, три ванные комнаты и басс…

Параметры недвижимости в Черногории

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное

Виллы у моря в Черногории по доступным ценам

Черногория — одна из самых уютных курортных стран Европы. Здесь отличная экология, живописная природа, много чистых пляжей, развитая инфраструктура. Россияне могут находиться на территории страны без визы до 30 дней. Собственная вилла на побережье — отличная возможность проводить весь свой отпуск в максимально комфортных условиях. 

Сколько стоит вилла на берегу моря в Черногории

Стоимость вилл в Монтенегро — от 120 тыс. евро. Бюджетное 2-3-х комнатное жилье можно найти в небольших коттеджных поселках, расположенных за городом. Элитная вилла в Черногории с хорошим ремонтом, просторной территорией и собственным бассейном обойдется в сумму от 2 до 6 тыс. евро. Самая высокая цена недвижимости на Будванском побережье, где лучше всего развита инфраструктура. 

Как иностранные граждане могут купить виллу в Черногории

Иностранные граждане могут совершать покупку недвижимости без ограничений, если площадь участка не превышает 5 тыс. кв.м. Размер налога составляет 3% от стоимости недвижимости. Приобрести жилье можно через представителя, но на оформление сделки нужно явиться лично. 

Кому понравится в Черногории

Черногория — отличный вариант как для насыщенного летнего отдыха, так и ПМЖ. Здесь понравится всем, кто не представляет свою жизнь без теплого моря. Комфортная вилла на побережье станет отличным вложением средств. Интерес туристов к курортам на Адриатическом море стремительно растет, что повышает спрос на аренду и покупку недвижимости.

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