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Виллы в Пераст, Черногория
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26 объектов найдено
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Вилла 6 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Столив, Черногория
6
3
Продается гараж площадью 13м2 в привлекательном месте Будвы.Парковка расположена в районе Ро…
€1,64 млн
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Столив, Черногория
690 м²
Предлагаем на продажу комплекс из двух эксклюзивных вилл на первой линии в Столиве. Уникальн…
€6,30 млн
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Столив, Черногория
7
350 м²
Продается вилла рядом с элитным комплексом Blue Bay в Столове, в 250 метрах от пляжа. Вилла…
€850,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла 4 спальни
Столив, Черногория
4
325 м²
Код объекта - 7.26.728.11457 Вилла в Столиве. Возможна оплата в России в рублях! - стоимость…
€1,35 млн
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Вилла 3 спальни
Пераст, Черногория
3
206 м²
NUM 5153 Мы предлагаем на продажу роскошную виллу в столь же красивом городе Пераст, который…
€1,35 млн
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Вилла 6 спален у моря
Столив, Черногория
6
240 м²
Бока Которская бухта, район Столив. Вилла с бассейном и шестью спальнями. Расстояние до…
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни
Столив, Черногория
4
300 м²
Код объекта - 1.26.728.10341Черногория, Столив, общая площадь 300 м2 Первая линия моря (мене…
€650,000
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Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Пераст, Черногория
8
3
172 м²
Эта удивительная вилла на набережной расположена в популярном барочном городе Пераст. Он сос…
€1,75 млн
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Вилла 9 спален у моря
Столив, Черногория
9
484 м²
Площадь 484 кв.м. Этажей 4 Площадь участка: 1223 кв.м. Спален 9 Ванных комнат: 8 Д…
€1,70 млн
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Вилла 4 спальни у моря
Столив, Черногория
4
150 м²
Площадь 150 кв.м. Площадь участка 3000 кв.м. Спальни 4 Ванные комнаты 4 Расстояние д…
€600,000
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Вилла 3 спальни у моря
Столив, Черногория
3
382 м²
Площадь застройки - здание в основании 10,0 х 14,75м. Общая площадь здания 381,58м2, с т…
€2,50 млн
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Вилла 7 спален у моря
Столив, Черногория
7
554 м²
Уникальная вилла в г. Рисан - приватное поместье с 7 спальнями, большим бассейном, прича…
€2,95 млн
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Вилла 5 спален у моря
Столив, Черногория
5
270 м²
Просторная трехэтажная вилла со своим садиком в одном из красивейших городков Которской …
€2,00 млн
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Вилла 6 спален у моря
Столив, Черногория
6
235 м²
Старинная вилла в пригороде Котора - четырехэтажный особняк в стиле барокко с 6 спальням…
€1,50 млн
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Вилла 6 спален у моря
Kostanjica, Черногория
6
424 м²
Новая, трёхэтажная вилла, на расстоянии 5 метров от моря. Великолепные виды открываются …
€980,000
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Вилла 4 спальни с лифтом, с двором
Столив, Черногория
4
4
150 м²
Новая вилла с четырьмя спальнями в аренду, всего в 50 м от моря. Вилла площадью 150 м2, сос…
Цена по запросу
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Вилла 5 ванных с видом на море, с бассейном
Столив, Черногория
5
Роскошная 6-спальная вилла на 3 этажах, в потрясающем Которском заливе. Прекрасный вид на за…
€850,000
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Вилла 7 ванных с видом на море, с бассейном
Столив, Черногория
7
Отреставрированная, каменная вилла находится в самом сердце Которского залива в пяти метрах …
€1,35 млн
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном
Столив, Черногория
4
4
Уникальная вилла высочайшего уровня на 1 линии моря со своим бассейном, фруктовым садом и за…
Цена по запросу
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Вилла 6 спален с видеонаблюдением, с сауной, с личным бассейном
Столив, Черногория
6
278 м²
Код объекта - 1.26.728.8608Котор, Столив — комплекс из двух роскошных вилл, на участке 2600 …
€1,20 млн
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Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kostanjica, Черногория
6
4
235 м²
Продается новая современная вилла в элитном поселке Костаница. Вилла находится на территори…
€660,000
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла 4 спальни с видом на море
Столив, Черногория
4
3
320 м²
Отреставрированный каменный дом в Дражин врт. Красивый, трехэтажный дом, 300м2. Дом был отре…
€695,000
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Вилла 4 спальни с пирсом
Kostanjica, Черногория
4
4
300 м²
Продается вилла, в жилом комплексе в Костанице. Вилла находится на первой линии у моря. Обща…
€880,000
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с охраной
Столив, Черногория
3
3
382 м²
Экслюзивная каменная вилла с бассейном в истроическом месте — Пераст. Эта вилла олицетворяе…
€2,50 млн
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Вилла 6 спален с видом на море, с сауной
Столив, Черногория
6
327 м²
Код объекта - 1.26.728.7554Вилла находится в небольшом городке Столив (Stoliv), на всемирно …
€1,35 млн
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Вилла 6 спален с парковкой, с террасой, с садом
Столив, Черногория
7
255 м²
3
Дом с действующим мини-отелем на первой береговой линии в старинном поселке Столив в Б…
€1,06 млн
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