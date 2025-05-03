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Виллы в Ljesnica, Черногория

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3 объекта найдено
Вилла в Ljesnica, Черногория
Вилла
Ljesnica, Черногория
Количество спален 5
На просторном участке площадью 660 м2, в пешей доступности от моря, в местности Добра Вода, …
$971,059
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Вилла в Ljesnica, Черногория
Вилла
Ljesnica, Черногория
Количество спален 3
Продается дом в Баре, Добра Вода в комплексе Sunset Villas - комплекс вилл, который находитс…
$565,461
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Вилла в Ljesnica, Черногория
Вилла
Ljesnica, Черногория
Количество спален 4
Представляем потрясающую новую виллу в Добре Воде, спроектированную для современной жизни со…
$441,060
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Параметры недвижимости в Ljesnica, Черногория

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