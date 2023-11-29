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Виллы в Zelenika-Kuti, Черногория

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Zelenika-Kuti, Черногория
Вилла 3 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
Комнаты 3
Площадь 197 м²
Продается большой современный дом в поселке Зеленика, Херцег Нови. Просторный дом - три эта…
€210,000
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Вилла 2 спальни с гаражом, с парковка в Зеленика, Черногория
Вилла 2 спальни с гаражом, с парковка
Зеленика, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Новый дом доступен в Херецег-Нови, Черногория ( Обновление конструкции: Внешний завершен, ст…
€300,000
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Параметры недвижимости в Zelenika-Kuti, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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