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Жильё в периферия Пелопоннес, Греция

Municipality of Sikyona
18
Municipal Unit of Xylokastro
17
Municipal Unit of Velos
14
Municipal Unit of Sikyona
13
Municipality of Trifylia
11
Municipal Unit of Ermioni
8
Municipal Unit of Assos - Lechaio
7
Municipality of Argos and Mykines
6
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302 объекта найдено
Коттедж 2 спальни рядом с метро, с AirConditioning, с Airy в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 2 спальни рядом с метро, с AirConditioning, с Airy
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens West: Ilion-Nea Liosia - 100 Sq.m., 2 Bedr…
€150,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Перахора, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Перахора, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€260,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы в Лутракион, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 145 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€230,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с террасой, на первой береговой линии в Municipal Unit of Tripoli, Греция
Квартира 3 спальни с мебелью, с террасой, на первой береговой линии
Municipal Unit of Tripoli, Греция
Комнаты 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с пляжем и полями для гольфа, Пелопоннес, Греция Предлагаются меблирова…
€770,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€215,000
Вилла 6 спален с видом на море, на первой береговой линии в Портохелион, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, на первой береговой линии
Портохелион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€780,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Лутракион, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый эта…
€360,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
City of Corinth Sinikismos area, floor apartment of 130 sq.m. 2nd floor (detached house - wi…
€250,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Лутракион, Греция
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Лутракион, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 24/25
Квартира  с полностью готовым современным ремонтом! Укомплектована мебелью и техникой. Ремон…
€119,548
Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Кинета, Греция
Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Кинета, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 138 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на перво…
€250,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Alepochori, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Alepochori, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€190,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Рис, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Рис, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 118 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€315,000
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings в Филиатра, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Филиатра, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€190,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Частицы, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Частицы, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 304 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€730,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Рис, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Рис, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 1 уровн…
€260,000
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 4
A, Квартира 73 кв.м., 1 уровень, 4 этаж, в жилом районе, год постройки 1973, реконструирован…
€210,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Галатаки, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Галатаки, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€370,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы в Галатаки, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы
Галатаки, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 42 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
€90,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы в Галатаки, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы
Галатаки, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 52 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
€100,000
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 2
A, Квартира 76 кв.м., 1 уровень, 2 этаж, в жилом районе, год постройки 1970, н / д, с видом …
€230,000
Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings в Gefyra, Греция
Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings
Gefyra, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 600 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже…
€980,000
Таунхаус 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Palea Epidhavros, Греция
Таунхаус 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Palea Epidhavros, Греция
Комнаты 5
Площадь 164 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 164 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уровн…
€400,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с садом в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с садом
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Современные резиденции на одном из пляжей Ксилокастро. 3 уровня Просто. Хорошо выложено. Ярк…
€255,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в смеющийся, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
смеющийся, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€320,000
Коттедж 4 спальни с камином, с кладовой, с барбекю в Velo, Греция
Коттедж 4 спальни с камином, с кладовой, с барбекю
Velo, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 259 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Korinthia: Velo - 259 Sq.m., 4 Bedrooms, 2 Bathro…
€120,000
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Petrothalassa, Греция
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Petrothalassa, Греция
Комнаты 5
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
€405,000
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings в Bohae, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Bohae, Греция
Комнаты 3
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 56 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже …
€100,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с кладовой, с барбекю в периферия Пелопоннес, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с кладовой, с барбекю
периферия Пелопоннес, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Corinth loutra Oreas Elenis apartment of 72 sq.m. ground floor corner and airy in good condi…
€75,000
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings в Кинета, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Кинета, Греция
Комнаты 3
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже…
€2,30 млн
Квартира 3 комнаты с furnishings в Триполис, Греция
Квартира 3 комнаты с furnishings
Триполис, Греция
Комнаты 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 235 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже …
€160,000

Типы недвижимости в периферия Пелопоннес

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферия Пелопоннес, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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