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Коттеджи в Аттика, Греция
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301 объект найдено
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Коттедж 8 комнат с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Неа-Макри, Греция
8
275 м²
3
Продаётся двухэтажное здание Двухэтажное здание общей площадью 275 кв.м . Здание состоит из …
€520,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Limenas Markopoulou, Греция
3
1
167 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 167 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€310,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
3
1
305 м²
Kato Elliniko south of Athens, maisonette 305 sq.m. of ultra-luxurious construction in a spe…
€2,50 млн
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни
Афины, Греция
3
1
264 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 264 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€430,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Неа-Макри, Греция
4
2
160 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 3 спальных…
€335,000
1
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на горы
Agia Marina, Греция
1
520 м²
1
В очень красивой части Агия Марина, всего в 3 минутах езды на машине от пляжа, выставлен на …
€1,30 млн
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с балконом, с камином, с кладовой
Афины, Греция
2
1
120 м²
For Sale -- Residential Detached house -- Athens North: Lykovrysi 120 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 …
€400,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Artemida, Греция
6
2
260 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€310,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
2
192 м²
Varkiza south of Athens, Asirmatos Varis area, newly built maisonette of 192 sq.m. building …
€750,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната
Афины, Греция
1
150 м²
1
Выставляется на аукцион двух этажный дом площадью 150 кв.м . Дата аукциона 10 Ноября 2023 Ба…
€1,35 млн
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2
1
123 м²
Voula south of Athens Nea Kalymnos area, maisonette of 123 sq.m. 2nd-3rd floor newly built l…
€680,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Saronis, Греция
6
3
250 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€2,10 млн
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Municipality of Piraeus, Греция
3
1
68 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 68 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€215,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Kaki Thalassa, Греция
1
110 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из Второй этаж с…
€235,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с бассейном
Увы, Греция
4
2
371 м²
1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 371 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€950,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Limenas Markopoulou, Греция
3
1
77 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 77 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€155,000
1
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни
Korydallos, Греция
3
1
60 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Афинах. Второй этаж состоит из одной спальной…
€85,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Афины, Греция
7
3
483 м²
1
Продается 5-этажный коттедж площадью 483 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 кладовых…
€1,60 млн
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Limenas Markopoulou, Греция
4
1
85 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
€195,000
1
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
периферия Аттика, Греция
3
2
150 м²
Glyfada south of Athens, Pyrnari area, maisonette of 147 sq.m. luxury construction, in excel…
€720,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кладовой
Selinia, Греция
2
1
90 м²
For Sale -- Residential Detached house -- Piraias: Salamina - Selinia 90 Sq.m., 2 Bedrooms,…
€330,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
2
223 м²
Vari south of Athens, Korbi area, detached house of 223 sq.m. 3 levels (ground floor-1st & 2…
€580,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кладовой
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
4
370 м²
Voula South of Athens, Panorama area: detached house - villa of 370 sq.m. in a green and qui…
€1,000,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Рафина, Греция
3
1
77 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 77 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€120,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с кладовой, рядом с метро
Афины, Греция
3
1
115 м²
For Sale -- Residential Detached house -- Athens Center: Athens - Kypseli 115 Sq.m., 3 Bedr…
€220,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Piraeus, Греция
7
2
286 м²
3
Продается 4-этажный коттедж площадью 286 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
€1,10 млн
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с камином, с кладовой, с bright
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5
3
430 м²
Voula south of Athens, Nea Kalymnos area, detached house of 430 sq.m. 3 levels on a plot of …
€980,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с бассейном
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
2
207 м²
Vari south of Athens Miladeza area, independent maisonette of 207 sq.m. on a plot of 200 sq.…
€550,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Афины, Греция
2
1
217 м²
Nea Penteli north of Athens floor maisonette of 217sq.m. 2nd-3rd floor in very good conditio…
€385,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Афины, Греция
2
1
104 м²
Ano Kypseli near the center of Athens, maisonette of 104 sq.m. 3rd - 4th floor in very good …
€180,000
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Параметры недвижимости в Аттика, Греция
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