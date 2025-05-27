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Коттеджи с видом на горы в Аттике, Греция

Афины
11
Municipality of Saronikos
50
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
28
Kalyvia Thorikou Municipal Unit
24
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115 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Этаж -2/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Афинах. Подвал состоит из 4 кладовых Первый …
$706,818
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Коттедж 9 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
$1,30 млн
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Коттедж 10 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 271 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$1,00 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$2,62 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Lavreotiki, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$495,778
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$281,811
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Grekodom Development
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 440 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$521,872
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Коропион, Греция
Коттедж 7 комнат
Коропион, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
$245,280
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Коттедж 9 комнат в Nea Palatia, Греция
Коттедж 9 комнат
Nea Palatia, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$605,371
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Коттедж 5 комнат в Коропион, Греция
Коттедж 5 комнат
Коропион, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 190 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
$232,755
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Коттедж 5 комнат в Saronis, Греция
Коттедж 5 комнат
Saronis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
$1,31 млн
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$375,748
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$386,185
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Peristeri, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$1,36 млн
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Коттедж 6 комнат в Kamari, Греция
Коттедж 6 комнат
Kamari, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 162 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$260,936
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Коттедж 6 комнат в Коропион, Греция
Коттедж 6 комнат
Коропион, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 445 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 445 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$1,05 млн
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$386,185
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Коттедж 10 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 505 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 505 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$626,246
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Коттедж 8 комнат в Agia Triada, Греция
Коттедж 8 комнат
Agia Triada, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Отдельный дом расположен в Ипократиос Политиа за горой ПарнитаПоскольку есть частная дорога,…
$944,685
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$386,185
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Коттедж 10 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$1,15 млн
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$688,871
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 128 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 4 спальных комнат…
$521,872
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Коттедж 1 комната в Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 1 комната
Agios Dimitrios, Греция
Число комнат 1
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид…
$279,387
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$521,872
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Dionysos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
$1,02 млн
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$574,059
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$2,38 млн
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 373 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже 4-этажный отдельно стоящий дом площадью 373 кв. м. в Аттике. Первый э…
$1,57 млн
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Коттедж 4 комнаты в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 4 комнаты
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
$396,622
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Параметры недвижимости в Аттике, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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