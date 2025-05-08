Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Galatsi
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Municipality of Galatsi, Греция

Коттедж Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Коттедж 6 комнат в Municipality of Galatsi, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Galatsi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Афинах на стадии строительства. Цокольный эт…
$3,33 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Municipality of Galatsi, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Galatsi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Афинах на стадии строительства. Цокольный эт…
$3,33 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 спальни в Municipality of Galatsi, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Galatsi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Athens Center: Galatsi 115 Sq.m., 3 Bedrooms, 1 Bathr…
$429,873
Оставить заявку
Коттедж 8 комнат в Municipality of Galatsi, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Galatsi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$1,34 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Galatsi, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти