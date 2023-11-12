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Коттеджи в Anavissos Municipal Unit, Греция

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20 объектов найдено
Коттедж 7 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Анависос, Греция
Коттедж 7 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
€290,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в лак, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
лак, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 185 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€420,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Анависос, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 4 спальных…
€750,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Анависос, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
€700,000
Коттедж 7 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 342 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 342 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
€550,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Municipality of Saronikos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
€800,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Анависос, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Анависос, Греция
Комнаты 1
Площадь 227 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 227 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из Второй этаж с…
€168,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной. Вто…
€505,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 271 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€960,000
Коттедж 1 спальня с видом на горы, с furnishings в Анависос, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ко…
€250,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Анависос, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Анависос, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 342 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 342 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€400,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€595,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Анависос, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 95 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ком…
€200,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Mavro Lithari, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Mavro Lithari, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€660,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Saronikos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
€650,000
Коттедж 1 комната с видом на город, с furnishings в Святой Николай, Греция
Коттедж 1 комната с видом на город, с furnishings
Святой Николай, Греция
Комнаты 1
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Недостроенный коттедж расположен в районе Анависос
€100,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Saronikos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€975,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Святой Николай, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Святой Николай, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€430,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€650,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Saronikos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€510,000

Параметры недвижимости в Anavissos Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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