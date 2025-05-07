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Коттеджи в Artemida Municipal Unit, Греция

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7 объектов найдено
Коттедж 7 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$726,407
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Коттедж 1 комната в Municipality of Spata Artemida, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 1
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид…
$826,487
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$469,684
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Коттедж 2 комнаты в Municipality of Spata Artemida, Греция
Коттедж 2 комнаты
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 35 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
$93,937
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Spata Artemida, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
$214,409
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$428,817
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$411,235
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Параметры недвижимости в Artemida Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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