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Коттеджи в Municipality of Ilion, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 1 спальня в Municipality of Ilion, Греция
Коттедж 1 спальня
Municipality of Ilion, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
For Sale || Residential Detached house  || Athens West: Ilion-Nea Liosia 170 Sq.m., 2 Bedroo…
$112,822
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Ilion, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Ilion, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Omonia center of Athens, apartment of 78 sq m. bright 1st floor, furnished, in excellent con…
$203,080
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Коттедж в Municipality of Ilion, Греция
Коттедж
Municipality of Ilion, Греция
Площадь 100 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens West: Ilion-Nea Liosia - Rimini 100 Sq.m.,…
$169,234
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Параметры недвижимости в Municipality of Ilion, Греция

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