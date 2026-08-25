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Коттеджи в Пирее, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж
Municipality of Piraeus, Греция
Площадь 75 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м в Афинах на стадии строительства. Недвижимост…
$306 984
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Коттедж в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж
Municipality of Piraeus, Греция
Площадь 200 м²
Здание 200 кв.м на участке 120 кв.м, недалеко от порта Пирей Подходит для профессионально…
$519 512
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 68 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
$253 852
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Grekodom Development
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Коттедж 3 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 3
Площадь 157 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 157 кв.м в Афинах. Второй этаж состоит из одной спально…
$377 827
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$590 354
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Параметры недвижимости в Пирее, Греция

с видом на горы
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