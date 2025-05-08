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Коттеджи в Municipality of Chaidari, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 3 спальни в Municipality of Chaidari, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Chaidari, Греция
Количество спален 3
Площадь 279 м²
$384,623
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Chaidari, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Chaidari, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Athens West: Chaidari - 157 Sq.m., 3 Bedrooms, 2 Bath…
$407,248
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Chaidari, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Chaidari, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Athens West: Chaidari - 138 Sq.m., 3 Bedrooms, 1 Bath…
$463,810
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Chaidari, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Chaidari, Греция
Количество спален 3
Площадь 279 м²
$384,623
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Параметры недвижимости в Municipality of Chaidari, Греция

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