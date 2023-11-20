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Коттеджи в Коропион, Греция

Коттедж В архив
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4 объекта найдено
Коттедж 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Коропион, Греция
Коттедж 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Коропион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 305 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€500,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Коропион, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Коропион, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
€235,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 8 спален с видом на горы, с furnishings в Коропион, Греция
Коттедж 8 спален с видом на горы, с furnishings
Коропион, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в Аттике. Подвальный этаж состоит из 3 спальны…
€270,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Koropi, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Koropi, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Волосе-Пилио. Коттедж состоит из 2 спальных к…
€160,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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