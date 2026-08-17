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Коттеджи в Коропионе, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в Коропион, Греция
Коттедж 4 спальни
Коропион, Греция
Количество спален 4
Площадь 445 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 445 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$1,18 млн
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Коттедж 3 спальни в Коропион, Греция
Коттедж 3 спальни
Коропион, Греция
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$430,959
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Realting.com
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