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Коттеджи в Lavreotiki Municipal Unit, Греция

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Лаврион
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3 объекта найдено
Коттедж 1 спальня в Лаврион, Греция
Коттедж 1 спальня
Лаврион, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
$157,324
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Коттедж 1 спальня в Лаврион, Греция
Коттедж 1 спальня
Лаврион, Греция
Количество спален 1
Площадь 87 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 87 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
$366,020
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Коттедж в Лаврион, Греция
Коттедж
Лаврион, Греция
Площадь 150 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Коттедж находится в районе Па…
$153,492
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Параметры недвижимости в Lavreotiki Municipal Unit, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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