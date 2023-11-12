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Коттеджи в Limenas Markopoulou, Греция

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10 объектов найдено
Коттедж 3 спальни с видом на горы в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 292 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 292 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€530,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 167 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 167 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€310,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 77 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€155,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
€195,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€250,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€530,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 1
Площадь 187 м²
Количество этажей 1
Недостроены коттедж в городке Порто Рафти
€200,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Айос-Спиридон, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
€380,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€190,000
Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 1
Площадь 276 м²
Количество этажей 1
Коттедж находится в районе Порто Рафти.Состоит из 3-х этажей. Есть возможнотсь разделить дом…
€260,000
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