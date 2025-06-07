Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Ilioupoli
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Municipality of Ilioupoli, Греция

Коттедж Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Коттедж 3 комнаты в Municipality of Ilioupoli, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Ilioupoli, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 67 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
$283,527
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 комнаты в Municipality of Ilioupoli, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Ilioupoli, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
$271,373
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 9 комнат в Municipality of Ilioupoli, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Ilioupoli, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 390 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 390 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$887,182
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Ilioupoli, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти