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Коттеджи в Municipality of Peristeri, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Peristeri, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
$125,249
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Peristeri, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Peristeri, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 201 м²
For Sale -- Residential Other properties  -- Athens West: Peristeri - Lofos Axiomatikon 412 …
$512,220
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Peristeri, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$1,36 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 2 спальни в Municipality of Peristeri, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Peristeri, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens West: Peristeri - 60 Sq.m., 2 Bedrooms, Gr…
$152,839
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Параметры недвижимости в Municipality of Peristeri, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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