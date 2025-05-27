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Коттеджи с бассейном в Аттике, Греция

Афины
11
Municipality of Saronikos
50
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
28
Kalyvia Thorikou Municipal Unit
24
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30 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Этаж -2/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Афинах. Подвал состоит из 4 кладовых Первый …
$706,818
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$626,246
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Коттедж 6 комнат в Коропион, Греция
Коттедж 6 комнат
Коропион, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 445 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 445 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$1,05 млн
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Коттедж 8 комнат в Agia Triada, Греция
Коттедж 8 комнат
Agia Triada, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Отдельный дом расположен в Ипократиос Политиа за горой ПарнитаПоскольку есть частная дорога,…
$944,685
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Glyfada south near the center of the municipality maisonette 130 newly built luxury construc…
$969,024
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Glyfada south of Athens Aixoni area, under construction luxury maisonette 155sq.m. built to …
$1,31 млн
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Glyfada south of Athens Aixoni area, under construction luxury maisonette 155sq.m. built to …
$1,03 млн
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$2,38 млн
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Voula South Nea Kalymnos area, under construction maisonette 215 sq.m. 3 levels (basement-gr…
$1,41 млн
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Коттедж 3 комнаты в Кератея, Греция
Коттедж 3 комнаты
Кератея, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$605,371
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 184 м²
Voula south of Athens Nea Kalymnos area: under construction maisonette 184 sq.m. 3rd-4th flo…
$1,52 млн
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 кладовых…
$605,371
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 717 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 717 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
$986,671
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Glyfada south of Athens Aixoni area, under construction luxury maisonette 128sq.m. built to …
$1,03 млн
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 570 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 570 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$2,61 млн
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 286 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажный коттедж площадью 286 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
$1,15 млн
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 213 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$1,41 млн
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 4
Площадь 400 м²
Agios Stefanos north of Athens hill of Muson area: detached house of 400sq.m. of excellent c…
$923,423
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 305 м²
Kato Elliniko south of Athens, maisonette 305 sq.m. of ultra-luxurious construction in a spe…
$2,85 млн
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Аттике на стадии строительства. Цокольный эт…
$699,308
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$726,407
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Коттедж 4 комнаты в Марафон, Греция
Коттедж 4 комнаты
Марафон, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
$782,807
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 204 м²
Voula - Evryali area south of Athens, maisonette of 204 sq.m. furnished on a plot of 300sq.m…
$1,25 млн
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Athens, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 374 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 374 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
$1,93 млн
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Коттедж 10 комнат в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Dionysos, Греция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 500 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$2,62 млн
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Коттедж 7 комнат в Китси, Греция
Коттедж 7 комнат
Китси, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 375 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 375 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
Цена по запросу
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Коттедж 10 комнат в Коропион, Греция
Коттедж 10 комнат
Коропион, Греция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 800 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$435,605
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на горы. У о…
$1,04 млн
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$1,15 млн
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$558,775
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Параметры недвижимости в Аттике, Греция

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с видом на море
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