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Коттеджи в Agia Marina, Греция

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14 объектов найдено
Коттедж 1 комната с видом на горы в Agia Marina, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы
Agia Marina, Греция
Комнаты 1
Площадь 520 м²
Количество этажей 1
В очень красивой части Агия Марина, всего в 3 минутах езды на машине от пляжа, выставлен на …
€1,30 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 5 спален с furnishings в Kitsi, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Kitsi, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€1,10 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Agios Dimitrios, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€650,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 7 спален с furnishings в Kitsi, Греция
Коттедж 7 спален с furnishings
Kitsi, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 485 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 485 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€2,00 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Kitsi, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Kitsi, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€205,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agios Dimitrios, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€500,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agios Dimitrios, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 195 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€320,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с furnishings в Агиа Марина, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Агиа Марина, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€160,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Agios Dimitrios, Греция
Комнаты 1
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид…
€250,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Agia Marina, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Agia Marina, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 47 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
€180,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Agia Marina, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Agia Marina, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€135,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Agia Marina, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Agia Marina, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 55 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€210,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Agia Marina, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Agia Marina, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€380,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 7 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Kitsi, Греция
Коттедж 7 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Kitsi, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
€1,25 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
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