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Коттеджи в Agia Marina, Греция
Коттедж
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14 объектов найдено
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Коттедж 1 комната с видом на горы
Agia Marina, Греция
1
520 м²
1
В очень красивой части Агия Марина, всего в 3 минутах езды на машине от пляжа, выставлен на …
€1,30 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 5 спален с furnishings
Kitsi, Греция
8
3
360 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€1,10 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Agios Dimitrios, Греция
4
2
110 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€650,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 7 спален с furnishings
Kitsi, Греция
11
5
485 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 485 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€2,00 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Kitsi, Греция
3
1
70 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€205,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agios Dimitrios, Греция
5
2
260 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€500,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agios Dimitrios, Греция
6
3
195 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 195 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€320,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с furnishings
Агиа Марина, Греция
3
2
90 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€160,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Agios Dimitrios, Греция
1
360 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид…
€250,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Agia Marina, Греция
3
1
47 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 47 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
€180,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Agia Marina, Греция
3
1
80 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€135,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Agia Marina, Греция
3
1
55 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 55 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€210,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Agia Marina, Греция
4
2
150 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€380,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 7 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Kitsi, Греция
9
4
500 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
€1,25 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
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