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Коттеджи в Saronis, Греция

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6 объектов найдено
Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Saronis, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Saronis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€2,10 млн
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings в Saronis, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Saronis, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 127 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€550,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Saronis, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Saronis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€900,000
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings в Saronis, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Saronis, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€420,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Saronis, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Saronis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€360,000
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Saronis, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Saronis, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 54 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
€155,000
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