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Коттеджи в Municipality of Marousi, Греция

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6 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Marousi, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
$2,97 млн
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Коттедж 1 комната в Municipality of Marousi, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 1
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на город. Не…
$2,46 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Marousi, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 422 м²
Этаж -1
Продается 4-этажный коттедж площадью 422 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одного сан…
$1,43 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Marousi, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$839,720
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Marousi, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 143 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$553,184
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Marousi, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 91 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной кладо…
$365,310
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Marousi, Греция

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