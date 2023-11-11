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Коттеджи в Municipality of Kifisia, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings в Municipality of Kifisia, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Kifisia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 313 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 313 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
€640,000

Параметры недвижимости в Municipality of Kifisia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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