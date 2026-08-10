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Коттеджи в Municipality of Penteli, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в Municipality of Penteli, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Penteli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Nea Penteli maisonette of 210 sq.m. 3 levels (raised semi-basement - above. ground floor & 1…
$413,705
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Параметры недвижимости в Municipality of Penteli, Греция

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