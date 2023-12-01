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Коттеджи в Municipality of Penteli, Греция

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 7 спален с видом на горы в Municipality of Penteli, Греция
Коттедж 7 спален с видом на горы
Municipality of Penteli, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 540 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 540 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной кухн…
€1,10 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Penteli, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Penteli, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€1,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Penteli, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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