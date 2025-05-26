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Коттеджи в Municipality of Piraeus, Греция

Пирей
6
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6 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 68 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
$243,834
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$567,055
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 157 кв.м в Афинах. Второй этаж состоит из одной спально…
$362,915
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Здание 200 кв.м на участке 120 кв.м, недалеко от порта ПирейПодходит для профессионального и…
$491,722
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 82 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
$113,411
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м в Афинах на стадии строительства. Недвижимость …
$290,563
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Piraeus, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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