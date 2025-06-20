Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Spetses
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Municipality of Spetses, Греция

Спеце
3
Коттедж Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Коттедж 2 комнаты в Спеце, Греция
Коттедж 2 комнаты
Спеце, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ко…
$921,716
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Спеце, Греция
Коттедж 4 комнаты
Спеце, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
$437,815
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Спеце, Греция
Коттедж 4 комнаты
Спеце, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
$345,644
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Spetses, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти