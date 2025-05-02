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Коттеджи в Municipality of Alimos, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 6 комнат в Municipality of Alimos, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 348 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 348 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$2,92 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Alimos, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 3
Площадь 152 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Athens South: Alimos - Ano Kalamaki 152 Sq.m., 3 Bedr…
$282,056
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Alimos, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Alimos Pani hill, south of Athens, maisonette of 200 sq.m. 2-level 3rd-4th floor in excellen…
$1,18 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Alimos, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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