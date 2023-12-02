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Коттеджи в Municipality of Kropia, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Kropia, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Kropia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 190 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€223,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Kropia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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