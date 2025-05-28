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Коттеджи в Pikermi Municipal Unit, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 7 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$438,372
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной ванн…
$601,078
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из Второй этаж с…
$908,057
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$1,15 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 326 м²
Этаж 4/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 326 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$986,675
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Pikermi Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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