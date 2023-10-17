ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Хорватия
Квартиры
Квартиры в Хорватии
Grad Split
75
Сплит
64
Задар
59
Город Умаг
49
Grad Makarska
48
Макарска
43
Опатия
41
Опатия
41
Город Пула
27
община Лижньян
24
Grad Sibenik
21
Трогир
21
Умаг
20
Grad Dubrovnik
18
Grad Porec
16
Пореч
15
Шибеник
13
Opcina Sutivan
12
Opcina Rogoznica
9
Grad Korcula
7
Показать больше
Показать меньше
Квартира
Очистить
1 456 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Квартира 3 комнаты с лифтом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
3
1
63 м²
8/9
I26602 Sv. Mateja
€190,000
Рекомендовать
Квартира 1 ванная с Ownership document, с bus, с Tram
Загреб, Хорватия
1
38 м²
4
I26593 Podbrežje XIV
€155,000
Рекомендовать
Квартира 1 ванная с Ownership document, с bus
Задар, Хорватия
1
38 м²
4/5
One-bedroom apartment, 37.55 m2, panoramic view, Voštarnica, Zadar In Zadar’s Voštarnica, ju…
€125,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Загреб, Хорватия
3
114 м²
2
Новый Загреб, Сигет, меблированная четырехкомнатная квартира на двух этажах общей площадью 1…
€470,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Grad Split, Хорватия
2
42 м²
Сплит, Бачвице, двухкомнатная квартира в прекрасном месте, расположена на высоком первом эта…
€379,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Grad Split, Хорватия
1
61 м²
3/1
Жнян, однокомнатная квартира, расположенная на третьем этаже жилого дома с лифтом. Состоит и…
€315,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Загреб, Хорватия
3
155 м²
5
Цветни трг, красиво оформленная и роскошно обставленная 3-комнатная квартира 135м2 на 5 этаж…
€1,38 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Загреб, Хорватия
3
124 м²
2
Строгий центр, площадь Йосипа Юрая Штроссмайера, в непосредственной близости от парка Зринев…
€465,000
Рекомендовать
Квартира 5 спален
Загреб, Хорватия
5
131 м²
1
Пальмотичева, красивая пятикомнатная квартира. Имеет закрытую площадь 131 м2. Состоит из при…
€470,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Загреб, Хорватия
3
94 м²
3/1
Загреб, Дони Буковац, просторная трехкомнатная квартира на III. этаж благоустроенного дома 2…
€460,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с террасой, с Ownership document
Вир, Хорватия
2
1
64 м²
1
Two-bedroom apartment, 64 m2, terrace and garden, Vir, Zadar On the island of Vir, just a fe…
€135,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с лифтом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
4
94 м²
3/8
I26612 Frana Kesterčaneka
€460,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Загреб, Хорватия
1
1
17 м²
www.biliskov.com ID: 13625 Новый Загреб, Дугаве Однокомнатная квартира 17м2 на первом эт…
€67,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2
1
54 м²
www.biliskov.com ID: 13627 Трнье, улица Личка Современная двухкомнатная квартира 54м2 на …
€235,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Krk, Хорватия
3
2
118 м²
ISLAND OF KRK, CITY OF KRK - two-story apartment with garden and swimming pool near the sea.…
€970,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Gabonjin, Хорватия
2
2
100 м²
1
ISLAND OF KRK, NJIVICE - First floor of a house with two apartments It is located about 45…
€300,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером
Gabonjin, Хорватия
3
2
154 м²
ISLAND OF KRK, NJIVICE - Apartment with swimming pool For sale is a floor of a house with …
€562,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Icici, Хорватия
2
1
79 м²
2
OPATIJA, IČIĆI - apartment 79m2 with a garden in a newer building with a swimming pool on th…
€380,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Опатия, Хорватия
1
1
56 м²
1
OPATIJA, CENTER - one-bedroom apartment in a new building with a panoramic view of the sea a…
€230,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
3
1
50 м²
3/3
I26582 Putine
€150,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document, с Tram
Загреб, Хорватия
3
129 м²
2
I26580 Gundulićeva
€560,001
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с Ownership document, с Tram
Загреб, Хорватия
3
1
63 м²
3/3
SALE, FLAT, Trešnjevka sever, Ključka street, 3-bedroom, sought-after location close to all …
€171,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с Ownership document
Rovanjska, Хорватия
3
1
72 м²
1
Three-bedroom apartment 72m2, Rovanjska, first row to the sea, sea view In a very pleasant a…
€205,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с балконом, с лифтом, с Ownership document
Загреб, Хорватия
4
1
80 м²
5/6
I26588 Ladišina
€254,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с лифтом, с Ownership document, с Tram
Загреб, Хорватия
3
1
97 м²
3/7
I26566 Maksimirska
€349,900
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Загреб, Хорватия
1
1
38 м²
www.biliskov.com ID: 13611 Салат - возле Рыбняка Однокомнатная квартира площадью 37,88 м2…
€180,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3
1
64 м²
Split, Bol, a comfortable two bedroom apartment area of approx. 65 m2 and consists of two be…
€220,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Трогир, Хорватия
2
2
74 м²
Beautiful apartment in Čiovo (Balan area) with an open sea view Apartment area: 73.50m2 Th…
€209,222
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Grad Split, Хорватия
5
1
104 м²
Split, Plokite, five bedroom apartment of 104m2 on the 2st floor of a smaller residential bu…
€395,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2
1
54 м²
www.biliskov.com ID: 13619 Ференщица Двухкомнатная квартира с новым ремонтом площадью 53,…
€210,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
Типы недвижимости в Хорватии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные
Параметры недвижимости в Хорватии
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL