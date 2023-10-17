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Квартиры в Хорватии

Grad Split
75
Сплит
64
Задар
59
Город Умаг
49
Grad Makarska
48
Макарска
43
Опатия
41
Опатия
41
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1 456 объектов найдено
Квартира 3 комнаты с лифтом, с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 8/9
I26602 Sv. Mateja
€190,000
Квартира 1 ванная с Ownership document, с bus, с Tram в Загреб, Хорватия
Квартира 1 ванная с Ownership document, с bus, с Tram
Загреб, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 4
I26593 Podbrežje XIV
€155,000
Квартира 1 ванная с Ownership document, с bus в Задар, Хорватия
Квартира 1 ванная с Ownership document, с bus
Задар, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/5
One-bedroom apartment, 37.55 m2, panoramic view, Voštarnica, Zadar In Zadar’s Voštarnica, ju…
€125,000
Квартира 3 спальни в Загреб, Хорватия
Квартира 3 спальни
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
Новый Загреб, Сигет, меблированная четырехкомнатная квартира на двух этажах общей площадью 1…
€470,000
Квартира 2 спальни в Grad Split, Хорватия
Квартира 2 спальни
Grad Split, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Сплит, Бачвице, двухкомнатная квартира в прекрасном месте, расположена на высоком первом эта…
€379,000
Квартира 1 спальня в Grad Split, Хорватия
Квартира 1 спальня
Grad Split, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 61 м²
Этаж 3/1
Жнян, однокомнатная квартира, расположенная на третьем этаже жилого дома с лифтом. Состоит и…
€315,000
Квартира 3 спальни в Загреб, Хорватия
Квартира 3 спальни
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 155 м²
Этаж 5
Цветни трг, красиво оформленная и роскошно обставленная 3-комнатная квартира 135м2 на 5 этаж…
€1,38 млн
Квартира 3 спальни в Загреб, Хорватия
Квартира 3 спальни
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 124 м²
Этаж 2
Строгий центр, площадь Йосипа Юрая Штроссмайера, в непосредственной близости от парка Зринев…
€465,000
Квартира 5 спален в Загреб, Хорватия
Квартира 5 спален
Загреб, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 131 м²
Этаж 1
Пальмотичева, красивая пятикомнатная квартира. Имеет закрытую площадь 131 м2. Состоит из при…
€470,000
Квартира 3 спальни в Загреб, Хорватия
Квартира 3 спальни
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 94 м²
Этаж 3/1
Загреб, Дони Буковац, просторная трехкомнатная квартира на III. этаж благоустроенного дома 2…
€460,000
Квартира 2 комнаты с террасой, с Ownership document в Вир, Хорватия
Квартира 2 комнаты с террасой, с Ownership document
Вир, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
Two-bedroom apartment, 64 m2, terrace and garden, Vir, Zadar On the island of Vir, just a fe…
€135,000
Квартира 4 комнаты с лифтом, с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты с лифтом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 94 м²
Этаж 3/8
I26612 Frana Kesterčaneka
€460,000
Квартира 1 комната в Загреб, Хорватия
Квартира 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 17 м²
www.biliskov.com   ID: 13625 Новый Загреб, Дугаве Однокомнатная квартира 17м2 на первом эт…
€67,000
Квартира 2 комнаты в Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
www.biliskov.com  ID: 13627 Трнье, улица Личка Современная двухкомнатная квартира 54м2 на …
€235,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Krk, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Krk, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
ISLAND OF KRK, CITY OF KRK - two-story apartment with garden and swimming pool near the sea.…
€970,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Gabonjin, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Gabonjin, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
ISLAND OF KRK, NJIVICE - First floor of a house with two apartments It is located about 45…
€300,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером в Gabonjin, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером
Gabonjin, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
ISLAND OF KRK, NJIVICE - Apartment with swimming pool For sale is a floor of a house with …
€562,500
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Icici, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Icici, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
OPATIJA, IČIĆI - apartment 79m2 with a garden in a newer building with a swimming pool on th…
€380,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Опатия, Хорватия
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Опатия, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 1
OPATIJA, CENTER - one-bedroom apartment in a new building with a panoramic view of the sea a…
€230,000
Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/3
I26582 Putine
€150,000
Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document, с Tram в Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document, с Tram
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 129 м²
Количество этажей 2
I26580 Gundulićeva
€560,001
Квартира 3 комнаты с Ownership document, с Tram в Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты с Ownership document, с Tram
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 3/3
SALE, FLAT, Trešnjevka sever, Ključka street, 3-bedroom, sought-after location close to all …
€171,000
Квартира 3 комнаты с Ownership document в Rovanjska, Хорватия
Квартира 3 комнаты с Ownership document
Rovanjska, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1
Three-bedroom apartment 72m2, Rovanjska, first row to the sea, sea view In a very pleasant a…
€205,000
Квартира 4 комнаты с балконом, с лифтом, с Ownership document в Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты с балконом, с лифтом, с Ownership document
Загреб, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5/6
I26588 Ladišina
€254,000
Квартира 3 комнаты с лифтом, с Ownership document, с Tram в Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с Ownership document, с Tram
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 3/7
I26566 Maksimirska
€349,900
Квартира 1 комната в Загреб, Хорватия
Квартира 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
www.biliskov.com  ID: 13611 Салат - возле Рыбняка Однокомнатная квартира площадью 37,88 м2…
€180,000
Квартира 3 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Split, Bol, a comfortable two bedroom apartment area of approx. 65 m2 and consists of two be…
€220,000
Квартира 2 комнаты в Трогир, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Трогир, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Beautiful apartment in Čiovo (Balan area) with an open sea view Apartment area: 73.50m2 Th…
€209,222
Квартира 5 комнат в Grad Split, Хорватия
Квартира 5 комнат
Grad Split, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Split, Plokite, five bedroom apartment of 104m2 on the 2st floor of a smaller residential bu…
€395,000
Квартира 2 комнаты в Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
www.biliskov.com  ID: 13619 Ференщица Двухкомнатная квартира с новым ремонтом площадью 53,…
€210,000

Типы недвижимости в Хорватии

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