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Квартиры в Opcina Dobrinj, Хорватия

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4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Soline, Хорватия
Квартира 2 спальни
Soline, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
В обширном предложении агентства Stan Grad Immobilien выделяется особенно привлекательная кв…
$209,873
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STAN GRAD
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English, Deutsch, Italiano
Квартира 2 комнаты в Soline, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Soline, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 3/3
Apartment with Panoramic Sea View, Soline, Island of Krk, 2BR, 61.80 m2 In the beautiful sur…
$304,467
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Квартира 2 комнаты в Soline, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Soline, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 3/3
Newly renovated apartment with sea view, Soline, Island of Krk In the bay of Soline, in the …
$387,504
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Квартира 2 спальни в Soline, Хорватия
Квартира 2 спальни
Soline, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Наше агентство с гордостью предлагает полностью меблированную квартиру, расположенную на ост…
$225,645
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
STAN GRAD
Языки общения
English, Deutsch, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Opcina Dobrinj, Хорватия

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
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