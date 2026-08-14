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Квартиры в gmina Duszniki, Польша

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2 объекта найдено
Квартира в Ceradz Dolny, Польша
Квартира
Ceradz Dolny, Польша
Площадь 527 м²
Мы представляем резиденцию с современными решениями с полезной площадью 526,5 м2, расположен…
$1,18 млн
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Агентство
Zaitseva Estates
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Русский, Polski
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Квартира в Podrzewie, Польша
Квартира
Podrzewie, Польша
Площадь 603 м²
Строительные площадки – Зеленая улица Сенковская и быстрый доступ в Познань
$26,511
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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Realting.com
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Параметры недвижимости в gmina Duszniki, Польша

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