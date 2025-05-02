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Квартиры в gmina Suchy Las, Польша

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2 объекта найдено
Квартира в Zlotniki, Польша
Квартира
Zlotniki, Польша
Площадь 144 м²
Прекрасная и очень популярная ОС. FINES #HOME AFTER REMONT REPRESENTED #CAMERAL GARD #CONVER…
$416,129
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Zlotniki, Польша
Квартира 2 комнаты
Zlotniki, Польша
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Квартира в Злотникове, муниципалитет Сухого леса – на продажу
$126,297
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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Параметры недвижимости в gmina Suchy Las, Польша

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