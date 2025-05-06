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Квартиры во Вжесне, Польша

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Вжесня, Польша
Квартира 3 комнаты
Вжесня, Польша
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Продается яркая, функциональная 3-комнатная квартира площадью 67,60 м2 с большим балконом и …
$129,552
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Etalon Estate Group
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Квартира в Вжесня, Польша
Квартира
Вжесня, Польша
Площадь 579 м²
Приглашаем Вас ознакомиться с уникальным предложением недвижимости в центре сентября. Здание…
$608,101
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Вжесня, Польша
Квартира 2 комнаты
Вжесня, Польша
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Продается уютная 2-спальная квартира на Килинском
$100,204
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 2 комнаты в Вжесня, Польша
Квартира 2 комнаты
Вжесня, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
В сентябре я должен предложить красивую, светлую квартиру. Удобное расположение, недалеко от…
$105,492
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
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