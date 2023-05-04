В апреле 2023 года мировой рынок недвижимости «штормило» все так же сильно: в каких-то странах резко сокращалось количество сделок (в Болгарии и Эстонии), а где-то — спрос значительно превышал предложение (Польша, Турция и др). Открытием для многих стал рынок недвижимости Албании, где цены выросли примерно на 30% за последний год. Краткий обзор самых актуальных новостей на мировом рынке недвижимости читайте в статье.

Основные новости на мировом рынке недвижимости

Парламент Литвы одобрил в первом чтении законопроект о введении запрета на покупку недвижимости гражданами России и Беларуси. Сейчас этот закон немного смягчили. Запрет на покупку недвижимости коснется только тех россиян, у кого нет ВНЖ или ПМЖ в Литве. Также нерезиденты не смогут принимать недвижимость в наследство.

Для граждан Беларуси ограничения относительно недвижимости отменили — покупать недвижимость белорусы смогут. Впрочем, претендовать на литовский паспорт тоже.

К слову, парламент Турции 30 марта 2023 года выступил против предложения о «контроле над приобретением иностранцами недвижимости в стране». На таких поправках настаивала Республиканская народная партия. Однако точку в этом вопросе ставить рано, так как в мае в Турции пройдут всеобщие выборы и все еще может поменяться, если пост займет оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу.

Также в районе Мраморного моря в Турции ожидается крупное землетрясение. В связи с этим, власти собираются перестроить 500 тысяч из 1,5 млн. опасных жилых домов в Стамбуле на новом месте.

В Германии сильно не хватает рабочих рук — по данным МВД страны, в 2022 году в Германии было около 1,98 миллиона открытых вакансий, а это самый высокий показатель за всю историю. Поэтому в Германии окончательно одобрили обновленный Закон об иммиграции квалифицированных специалистов. Теперь профессионалам из третьих стран будет проще приезжать в эту страну и работать там.

С 1 апреля переехать на работу стало проще и в Данию — именно с этой даты вступили в силу поправки к закону страны об иностранцах. По данным Европейской комиссии, за первые три месяца 2022 года 42% компаний в Дании сообщили о проблемах с набором персонала.

«Золотая виза» Греции пока не подорожает в два раза, как планировалось. Переходный период продлили до августа 2023 года. До этой даты получить ВНЖ Греции можно будет, инвестировав в недвижимость €250 тысяч. Затем минимальный порог инвестиций вырастет до €500 тысяч.

ОАЭ выдадут 100,000 золотых виз лучшим программистам мира. Так страна хочет зарекомендовать себя глобальный центр технологий и искусственного интеллекта. Плюс, Министерство финансов ОАЭ анонсировало новые налоговые меры. Они поддержат стартапы и малый бизнес.

В Саудовской Аравии появятся 4 Особые Экономические Зоны, которые будут центром притяжения инвесторов. План по их созданию запустил Его Высочество наследный принц Мухаммед ибн Салман ибн Абдель Азиз Аль Сауд.

Для цифровых кочевников в Румынии ввели специальный налоговый режим. Условия сейчас гораздо привлекательнее. Закон о налоговых льготах для цифровых кочевников в Румынии освобождает их от уплаты подоходного налога, а также отчислений на социальное обеспечение и здравоохранение.

Правительство Великобритании запускает новую миграционную визу для предпринимателей — Innovator Founder Visa. Она подойдет как для начинающих бизнесменов, так и для уже опытных игроков. Плюс, теперь релоцироваться в страну им будет проще.

Гонконг перезапустит программу «ВНЖ за инвестиции». Привлекать будут самых богатых. Сумму инвестиций официально пока не объявили, однако финансовый секретарь Гонконга Пол Чан ожидает, что она превысит 14 миллионов гонконгских долларов (1,78 миллиона долларов США).

В двух городках Испании будут платить тем, кто туда переедет. Цель инициативы — поддержать местную экономику небольших муниципалитетов.

Март стал удачным месяцем для рынка недвижимости Чехии — процентная ставка по ипотеке снизилась и покупать жилье в стране стали чаще. Однако ипотечная ставка по-прежнему очень высокая, если сравнивать ее с предыдущими годами.

В Японии распродают заброшенные дома. Есть варианты даже за $500. Причина — население страны сокращается, и покупателей просто не хватает.

На Кипре ужесточат правила выдачи ПМЖ в обмен на инвестиции. Сумма инвестиций не изменится, но другие условия программы будут скорректированы.

Правительство Сингапура увеличивает гербовые сборы для покупателей недвижимости. Для иностранцев, покупающих любое жилье, ставка налога удваивается до 60% (а было 30%).

Кагосима, Япония

Интересная статистика мирового рынка недвижимости

Самыми активными покупателями недвижимости в Польше в 2022 году стали украинцы — они купили в Польше 4,275 квартир, второе место занимает Германия, покупатели которой купили 1,118 квартир. На третьем месте находятся белорусы, которые приобрели 889 жилых помещений. Далее идут россияне, которые в 2022 году купили в Польше 276 квартир, и шведы, купившие 239 квартир (важная оговорка: 81 квартира приобретена физическими лицами и 158 – юридическими лицами).

Финские подрядчики начали строить в январе 2023 года 1734 квартир — это на 835 квартир меньше по сравнению с первым месяцем 2021 года.

В 2022 году иностранцы купили почти 20% доступной для продажи недвижимости в Грузии. А именно 10,6 тысяч иностранных граждан приобрели 15 тысяч квартир в стране.

В январе-марте 2023 года на рынке недвижимости Дубая был зафиксирован новый рекордный объем сделок — он составил более $24 млрд. Это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Инсайдеры отрасли прогнозируют, что в течение следующих двух кварталов случится еще один скачок и сделок стане на 10-12% больше.

В странах ЕС за последние 3 месяца цены упали в среднем на 1,5%. Наибольший спад наблюдался в Дании (-6,5%), Германии (-5%), Кипре (-4%), Швеции (-3,4%) и Финляндии (-3,4%). В Хорватии же за этот период цены выросли на 4,7%.

Годовая динамика была следующая: в конце 2022 года в Хорватии рост стоимости квартир и домов составил 7,3% и это второй показатель в ЕС после Исландии. Больше всего жилье подорожало в Загребе — на 22,5%.

Продажи жилья в Турции выросли на 32% в марте по сравнению с февралем, когда в стране произошло землетрясение. Но в годовом исчислении количество сделок снизилось на 21% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года (до 105,476 объектов).

За первый квартал 2023 года количество сделок с недвижимостью в Эстонии сократилось почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общее число транзакций составило 8882, а их общая стоимость равна €895 млн.

Похожая ситуация и в Болгарии, где уже третий квартал сокращаются сделки с недвижимостью в крупных городах Болгарии — было зарегистрировано 44,461 сделка, то есть на 9% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Каждый 25-й дом в Нидерландах продается за более чем 1 миллион евро. Больше всего домов стоимостью за миллион находится в Амстердаме (их там 20,100); далее следуют Гаага (10,900 домов) и Роттердам (5250).

15 ноября 2022 года население Земли достигло 8 млрд, и оно продолжает увеличиваться — в минуту в мире рождается примерно 140 человек. В каких регионах темпы роста населения наиболее заметны и где проживает больше всего людей? Мы выяснили это и составили топ-10 самых густонаселенных стран и городов. К слову, самой густонаселенной страной мира теперь является Индия — здесь каждый день в Индии рождается 86,000 детей.

Мы проанализировали цены во всех американских штатах, а теперь рассказываем вам, в каких из них можно купить самую дешевую недвижимость в 2023 году. А еще сравниваем, как дело с ценами в этих штатах обстояло еще 3 года назад, в марте 2020 года. И вот ТОП-10 штатов в Америке с самой дешевой недвижимостью в 2023 году.

Дубровник, Хорватия

Экспертное мнение

Рынок недвижимости Албании сейчас переживает, пожалуй, свое лучшее время: за последний год инвестиции иностранцев в недвижимость выросли на 52% и достигли €291 млн. Как в последние годы развивается рынок недвижимости Албании, какие квартиры пользуются наибольшим спросом и как иностранец может, купив объект, получить ВНЖ — нам рассказал агент по недвижимости в Албании Адриан Ходжа.

Рынок недвижимости Варшавы удивляет — спрос на жилье настолько высок, что некоторые застройщики повышают цены на новостройки буквально каждую неделю. Сейчас все чаще можно увидеть квартиры на первичном рынке по €4,000 — €4,500 за «квадрат», к ним подтягивается жилье и на вторичном рынке. О том, что будет дальше с ценами, рассказала риэлтор и эксперт рынка Галина Харламова.

Рынок недвижимости Дубая в глазах неопытного инвестора выглядит неприступным Эверестом — кажется, что взобраться на его вершину под силу только опытным игрокам. Однако эксперт рынка, риэлтор агентства DOM REAL ESTATE Елена Марченко уверена: достаточно найти опытного проводника, и вершина инвестиционного рынка недвижимости Дубая будет покорена. И для этого достаточно иметь $30,000 (но если больше, будет еще круче).

В каких городах Германии продаются самые дорогие и самые дешевые квартиры? В какую немецкую недвижимость стало популярно инвестировать в последнее время? Как менялись цены на жилье в последние 10 лет, и что на эту динамику влияет Ответы на эти вопросы с цифрами и деталями — в нашем экспертном материале.

Личный и полезный опыт

Рассказываем в деталях, как купить квартиру в Болгарии, за сколько это в среднем можно сделать, какие дополнительные сборы вас ждут при покупке, и стоит ли рассчитывать на ипотеку.

Как купить недвижимость в ОАЭ и что для этого нужно? Можно ли купить квартиру в Дубае без гражданства? Как купить квартиру в Эмиратах в ипотеку? Исчерпывающие ответы — в нашем детальном гайде.

Наталья переехала в Италию уже почти 6 лет назад, и поделилась с REALTING своим опытом: какие есть способы переехать в Италию, с какими сложностями придется столкнуться при поиске жилья, почему знать итальянский крайне желательно и как пандемия подтолкнула итальянцев к удаленке, плюс чем так отличаются Север и Юг Италии.

Апарт-отели — что это за формат и когда он зародился? В чем отличие апарт-отеля от гостиницы? Чем интересен такой формат жилья для туристов, цифровых кочевников, а чем для инвесторов? Обо всем этом нам рассказала генеральный директор гостиничного оператора 25/7 Мария Онучина.

Еще несколько лет назад получить ВНЖ в Турции не составляло никаких проблем, однако сегодня ситуация сильно изменилась, и очень многие сталкиваются с отказами. В выдаче каких типов ВНЖ в Турции отказывают чаще всего? В каких провинциях наибольший риск получить отказ? На что обращать внимание при подаче? И что делать, если в ВНЖ все-таки отказали? Реальные истории и комментарий адвоката — в статье.

Иностранец далеко не всегда может купить недвижимость в другой стране: где-то это вовсе невозможно, а где-то для этого нужно выполнить определенные условия. Подробно о таких странах с ограничениями и условиями — в статье.

СКОРО! Вебинар «Golden Visa в Португалии не закрыта» с компанией Amber Star Real Estate Portugal.

Жилье

Сколько денег нужно, чтобы купить квартиру в Испании или Турции? Как будет выглядеть недорогое жилье в Грузии, на Кипре или в Польше? А что может предложить Черногорский рынок недвижимости бюджетному покупателю? Ответы на все эти вопросы — в нашей подборке недорогих квартир по 6 самым популярным направлениям в 2023 году.

В Москве на продажу выставлена довольно интересная новостройка — это трехэтажный жилой дом, который рассчитан всего на 3 квартиры. Стоимость у этого дома, конечно, также впечатляющая — €22,8 миллиона.

В черногорском городе Бечичи прямо сейчас строится жилой дом, где вид из окон действительно завораживает. Новостройка расположена на склоне холма Будванской ривьеры, и окна практически каждой квартир выходят на море, горы и город.

Жилой комплекс Лазурит — масштабный проект от госзастройщика в центре Минска, и в нем еще можно купить квартиру. На какие квартиры в комплексе сейчас действует акция? Как выглядят планировки апартаментов? И как устроен процесс покупки квартиры, в том числе в рассрочку, — читайте в статье.

Необычная квартира продается в Австрии. За €459,000 можно купить квартиру с 25 комнатами, которая расположена прямо под крышей здания. Еще одна особенность этого предложения — дом был построен в 1913 году.

В каталоге REALTING есть абсолютно разные объекты недвижимости: от простых квартир в многоэтажках до замков в собственных угодьях. Среди такого многообразия мы нашли 3 интересных и необычных предложения: квартира на французском курорте, частный особняк на Кипре и нестандартная квартира в Санкт-Петербурге.

А здесь ТОП-5 недорогих новостроек в Турции — подборка квартир по цене от €40,000.

Читайте REALTING, чтобы быть в курсе самых актуальных новостей мирового рынка недвижимости.