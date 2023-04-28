Квартира на французском курорте или особняк на Кипре? Необычные дома и квартиры в продаже

В каталоге REALTING есть абсолютно разные объекты недвижимости: от простых квартир в многоэтажках до замков в собственных угодьях. Среди такого многообразия мы нашли 3 интересных и необычных предложения: квартира на французском курорте, частный особняк на Кипре и нестандартная квартира в Санкт-Петербурге. Какой вариант вам больше по душе?

Жилой комплекс Vibes Resort (naturist village — Cap d’Agde)

1 / 5 Vibes Resort (naturist village - Cap d'Agde) Agde, Франция Застройщик: Groupe Immobilier ANGELOTTI Vibes Resort - это роскошная туристическая резиденция, расположенная в натуристской деревне Кап д'Агд ( Франция ). Это прекрасная возможность максимизировать стоимость ваших активов с прогнозируемой доходностью от 4 до 8% и правом на возмещение НДС*. Этот новый роскошный курорт состоит из частных квартир, бассейна и джакузи, лаундж-бара и ресторана, расположенного на террасе на крыше с захватывающим видом на море. Настоящий стимул отпустить и побаловать себя лазурным экраном. Внутренняя территория резиденции посвящена роскоши и гедонизму. На крыше Vibes Resort с видом на натуристскую деревню, Порт-Аббонн и Средиземное море находится частный остров, место, где время проходит изысканно. Выпейте коктейль в бассейне, насладитесь джакузи или лаундж-баром, отдохните в тени на широком деревянном пляже в окружении пальм ... и насладитесь мягкой южной атмосферой. Затем отправляйтесь в свои частные квартиры и наслаждайтесь высоким уровнем комфорта, которым мы хотели бы поделиться с вами. Апартаменты Vibes Resort, начиная от квартир с одной спальней и заканчивая люксами с четырьмя спальнями, предлагают тот маленький оттенок эксклюзивности, который делает их такими неотразимыми. Декорированная и дизайнерская мебель, уютный интерьер, большие объемы, охраняемая частная парковка; это все о вашем благополучии. *Пригодность только для информационных целей и при соблюдении определенных условий. Аренда в режиме parahotel включает в себя как минимум три из следующих услуг: завтрак, регулярная уборка помещений, прачечная, служба приема гостей. Он дает право владельцу на полное возмещение 20% НДС, понесенного при приобретении актива, при условии обязательства по аренде. Как и все инвестиции, предприятия недвижимости находятся под угрозой.

Необычный проект Vibes Resort строится в по-настоящему уникальном месте — натуристской деревне Cap d’Agde (Франция). Эта деревня расположена у побережья Средиземного моря и является одним из самых знаменитых курортов Франции. Здесь песчаные многокилометровые пляжи сочетаются с отлично развитой инфраструктурой и уникальной экологией.

Туристическая резиденция Vibes Resort расположена на берегу Средиземного моря и состоит из частных квартир, бассейна и джакузи, лаундж-бара и ресторана, расположенного на террасе на крыше с захватывающим видом на море. При этом внутренняя территория курорта посвящена роскоши и гедонизму — здесь все продумано до мелочей и настраивает гостей курорта на релакс и наслаждение.

В объявлении указано, что апартаменты Vibes Resort, начиная от квартир с одной спальней и заканчивая люксами с четырьмя спальнями, предлагают тот маленький оттенок эксклюзивности, который делает их такими неотразимыми. Декорированная и дизайнерская мебель, уютный интерьер, большие объемы, охраняемая частная парковка — это все о благополучии и спокойствии.

По словам застройщика, покупка квартиры в этом комплексе — прекрасная возможность максимизировать стоимость ваших активов с прогнозируемой доходностью от 4 до 8% и правом на возмещение НДС.

Стоимость квартир стартует от €280,862.

Вилла на 4 спальни в Argaka, Кипр

Вилла 4 спальни Argaka, Кипр € 5,000,000 4 Количество комнат 5 ванных комнат 378 м²

Еще один необычный объект недвижимости расположен на Кипре, буквально на берегу Средиземного моря. Он привлекает внимание своей архитектурой и дизайном — классическим и в то же время современным.

Архитектор с помощью выбора материалов и внутреннего убранства умело воссоздал атмосферу тосканской виллы с богатой семейной атмосферой старых добрых времен. Подчеркивают этот дух итальянская плитка, мраморная и каменная мозаика, галереи и фасады из сирийского травертина ручной работы, расписанные вручную потолки и мебель ручной работы из европейского твердого дуба. Все это — классические стандарты роскоши на все времена.

Однако у дома есть и современные черты. К примеру, система кондиционирования воздуха VRV и теплые полы, полноценный умный дом с видео и системами безопасности, солнечные панели.

Элегантная гостиная с большим встроенным баром из темного дуба и парадной столовой, обеденная терраса из резного мрамора, полностью оборудованная кухня и бильярдная расположены на первом уровне. Главная спальня занимает весь верхний этаж в окружении каменных террас с панорамным видом на море и побережье. К слову, у особняка есть собственный пляж, что обеспечивает его владельцу покой и уединение.

В ванных комнатах на втором этаже есть спа-зона, в которой есть гидромассажная ванна Laufen и просторный хаммам с хромотерапией и ароматерапией. Нижний этаж включает в себя еще три большие удобные спальни с ванными комнатами и отдельную хорошо оборудованную кухню. Большой участок на берегу моря еще не благоустроен и предлагает много места для творчества. Пляж защищен от волн каменной дамбой всего в нескольких шагах от Средиземного моря.

Стоимость особняка — €5,000,000.

Титульная квартира в Санкт-Петербурге, Россия

Квартира Санкт-Петербург, Россия € 949,521 235 м²

Необычная квартира выставлена в Санкт-Петербурге. Здесь, кажется, как нельзя лучше отражен дух этого города — сочетание простоты и аристократизма, минимализм при вычурных деталях и продуманное расположение каждого элемента. Этот интерьер определенно хочется рассматривать.

Шестиэтажное здание построено в 1914 году —данная квартира расположена на 6 этаже (есть лифт). Планировка апартаментов включает 5 комнат, общая площадь — 235 кв.м. Комнаты в квартире изолированные, также здесь есть отдельная кухня площадью 13,5 кв.м, также есть большие 2 санузла, гардеробные, постирочная. Высота потолка 3.20 м. В квартире установлен газовый котел, приточная и вытяжная вентиляция.

Дом расположен в центре города в Василеостровском районе, в 5 минутах пешком до станции метро «Василеостровская» и в 5 минутах от набережной реки Нева. На территории предусмотрена закрытая парковка.

По словам продавца, эта квартира подойдет для семьи политика, депутата, крупного бизнесмена или деятеля искусств. Отдельно уточняется, что «квартира ждёт достойного покупателя, понимающего качество дома и эксклюзивность объекта, принимающего место его расположения и влюблённого в Санкт-Петербург».

Стоимость квартиры — € 947,711